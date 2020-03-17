Кого убивает коронавирус: появилась свежая статистика

Коронавирус (коллаж: РБК-Украина)

Коронавирус особенно опасен для людей с хроническими заболеваниями

Коронавирус привел к более чем 7 тысячам смертей по всему миру. По официальным данным в Украине умерло от COVID-19 уже два человека. Причин, по которым происходят летальные исходы, - массы. Среди них и хронические заболевания, и низкий уровень иммунитета, и неспособность организма своевременно реагировать на вирусный агент в пожилом возрасте.

В сети опубликовали интересную статистику смертей, вызванных осложнениями от коронавируса. Так, средний возраст умерших составляет 79,4 года. Это на 15 лет выше, чем в целом у инфицированных коронавирусом пациентов. По данным медиков, 71,6% умерших - мужчины. Всего известно только о двух случаях смерти людей, которые были младше 40 лет.

Сколько людей и в каком возрасте умирает – видно на графике.

Смертность от коронавируса (фото из открытых источников)

По данным специалистов, решающую роль играет наличие хронических патологий, которые уже были у умерших от инфекции COVID-19.

Так, самые распространенные хронические патологии у умерших:

артериальная гипертензия - 76,5%

ишемическая кардиопатия - 37,3%

сахарный диабет - 37,3%

мерцательная аритмия - 26.5%

рак, активный в течение последних 5 лет - 19,4%

хроническая почечная недостаточность - 17,5%

хроническая обструктивная болезнь легких - 9,7%

перенесенный инсульт - 8,2%

хроническая гепатопатия - 7%

деменция - 4,5%

Также была опубликована статистика по симптомам, которые сопровождали заболевание:

одышка - 83%

повышенная температура - 80%

кашель - 45%

кровохарканье - 4%

диарея - 4%

Также стоит отметить, что в недавнем исследовании китайских ученых выяснилось, что люди со II группой крови имеют на 20% больше шансов заразиться новой коронавирусной инфекцией COVID-19, тогда как люди с І – наименьшие в сравнении с другими группами крови.

Напомним, что ранее минздрав допустил продление карантина из-за коронавируса.

Ранее сообщалось, что Евро-2020 будет отложен на год из-за коронавируса.