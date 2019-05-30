Ні на кого нічого не записував: Вакарчук розповів про своїх квартирах і авто (відео)

Святослав Вакарчук (фото: РБК-Україна)

Святослав Вакарчук розповів про те, скільки заробив у минулому році

Святослав Вакарчук розповів про майно та грошові кошти, якими володіє в даний момент. Про це музикант і політик повідомив в інтерв'ю виданню LIGA.net.

Вакарчук, який раніше розповів про джерела фінансування його партії "Голос", повідав журналістам, що на сьогодні у нього 12 млн гривень на банківських рахунках, причому 2-3 мільйони музикант вже вклав у свою новостворену партію.

Причому, в 2018 році лідер "Океану Ельзи" заробив 5 млн гривень на дивідендах.

Вакарчук розповів про своє майно і доходи (скрін відео: YouTube/Лігабізнесінформ)

Також Вакарчук розповів, що у нього є автомобіль Range Rover і дві квартири в Києві, в одній з яких він давно не живе.

"Я достатньо скромна людина в побуті. Я живу в багатоквартирному будинку. У мене дві квартири в Києві, але в одній я давно не живу. У мене немає ніякої нерухомості за кордоном і ніколи не було. Я ні на кого нічого не записував", - заявив Вакарчук.

Музикант і політик також сказав, що він не пов'язаний з олігархами. Також артист упевнений, що "олігархи, як явище, в Україні мають зникнути".

Вакарчук розповів про своє майно і доходи (відео: YouTube/Лігабізнесінформ)

Нагадаємо, Святослав Вакарчук на концерті групи "Океан Ельзи" у Києві на ВДНГ 26 травня присвятив одну з пісень кримським татарам.

Як повідомлялося раніше, Святослав Вакарчук після рішення йти у велику політику і наміру взяти участь у парламентських виборах-2019 від музики також відмовлятися не збирається.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Святослав Вакарчук зареєстрував нову сторінку в Instagram і записав перше відеозвернення до шанувальників.