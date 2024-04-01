Кого можуть залишити без відстрочки: депутат назвав категорії українців

Мобілізація в Україні продовжується. Згідно з новим законопроєктом деякі категорії чоловіків можуть залишитися без відстрочки.

Хто саме, повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на заяву народного депутата від партії "Голос" і воїна ЗСУ Романа Лозинського в ефірі Radio NV.

Хто може втратити відстрочку

За словами нардепа та воїна, дуже багато категорій втратили відстрочки.

"Зокрема, це частина державних службовців різних рангів, різних структур. Представники сфери правоохоронних органів, таких як ДБР. Ці рішення зараз ухвалені. Це потенційно кілька сотень тисяч людей, з розрахунків, які звучали на засіданнях Комітету. Яким буде фінальне рішення Комітету, я зараз не готовий сказати. Зараз ці блоки будуть підсумовувати і можливі ще певні зміни", - сказав він.

Лозинський також повідомив, що, найімовірніше, мінімальний поріг для мобілізації становитиме 25 років. Він додав, що прив'язати бронювання від мобілізації до рівня зарплати та сплачених податків не було підтримано профільним комітетом Ради.

"Була така пропозиція, на мою думку, абсолютно абсурдна, яка сіє ще більше нерівності в нашій країні. Тому що не села і сільські території мають воювати, а всі українці, і ті, хто в містах мають вищі зарплати", - зауважжив нардеп.

За його словами, це не вплине суттєво на економіку.

"Тому таке рішення комітет не підтримав - певної межі, з якої в тебе настає бронь від мобілізації за рахунок твоєї заробітної плати. Це рішення було відхилено і я вважаю, це правильно", - підсумував він.