Сырский об отставке Залужного: были веские причины

У президента Украины Владимира Зеленского были причины для замены главнокомандующего ВСУ. Если это произошло во время активной фазы войны, то причины были веские.

Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью "Укринформу".

"У военных есть одна обязанность - мы не обсуждаем приказы, мы их выполняем. Так что если у президента страны, верховного главнокомандующего, были причины для такой замены, особенно во время активной фазы войны, - это значит, что эти причины - веские" , - отметил Сырский.

Главнокомандующий добавил, что работал с Валерием Залужным с начала российского полномасштабного вторжения и даже раньше.

"Могу сказать, что все наши знания и весь опыт, приобретенный уже во время полномасштабной войны в боях с превосходящими силами противника, будут направлены на повышение эффективности наших действий и максимальное поражение ударных группировок противника", - объяснил он.

Сырский добавил, что военное руководство отрабатывает алгоритмы работы органов военного управления на всех уровнях. Речь идет о детальном, тщательном планировании действий с учетом потребностей фронта.

"Наши штабы должны знать все, без исключения, нужды фронта и владеть ситуацией на каждом его участке. В этом на первый план выходит квалификация офицеров, принадлежащих к органам военного управления", - сказал главнокомандующий ВСУ.

Сырский подтвердил, что состав Генштаба ВСУ и других военных органов был обновлен боевыми офицерами с практическим опытом.