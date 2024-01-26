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Кого можно забронировать во время мобилизации и кто может потерять бронь

Кто может получить бронь от мобилизации и за что ее можно потерять (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

При мобилизации предприятия могут бронировать работников для выполнения определенных работ. Имеющие бронь не могут подаваться на отсрочку по различным причинам.

Кого могут забронировать во время мобилизации и при каких условиях работник может потерять бронь, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

В подготовке материала использованы источники: правительственное постановление №76, разъяснение адвокатского объединения "Бачинский и партнеры".

Кого можно забронировать

Военнообязанный должен отвечать трем условиям:

  • Работать на основании трудового договора или контракта (ФЛП, работающих по гражданско-правовому договору или гиг-специалистов это не касается)
  • Состоять на военном учете
  • Не иметь дефицитной военно-учетной специальности, которую определил Генштаб. Среди них есть рядовые и офицерские специальности в отраслях специалистов по двигателям ракетных установок, разведчиков, танковые специальности, артиллеристы, разнообразные специалисты по ремонту и эксплуатации летательных аппаратов, авиации, радиотехники, подводники, специалисты РЭС и т.д.

Желательно, чтобы наемный работник раньше проходил военную службу (законодательством не предусмотрено такое требование, однако в определенных решениях было отказано в бронировании по такому основанию)

Если работник хочет проверить факт его брони от мобилизации предприятием, учреждением или организацией, ему следует прежде всего обратиться к руководителю соответствующего юридического лица, если последние подавали списки относительно брони работников, то в таких предприятиях, учреждениях и организациях содержатся сведения не только относительно решения, принятого соответствующим органом по бронированию, но и списки забронированных лиц.

Во время военного положения забронировать работников кроме государственных органов и органов местного самоуправления могут также:

– предприятия, учреждения и организации, которым установлены мобилизационные задачи (заказы), в случае, если это необходимо для выполнения установленных мобилизационных задач (заказов)

– предприятия, учреждения и организации, осуществляющие производство товаров, выполнения работ и услуг, необходимых для обеспечения потребностей Вооруженных Сил, других военных формирований

– предприятия, учреждения и организации, которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

Физическое лицо-предприниматель не может бронировать своих работников

Кого забронировать от мобилизации нельзя

  • Работники, имеющие отсрочку от призыва при мобилизации по другим основаниям

Для примера, если работник имеет на содержании детей-сирот или самостоятельно воспитывает ребенка в возрасте до 18 лет или одновременно является студентом, обучающимся по дневной форме обучения и получившим отсрочку по такому основанию, то забронировать его нельзя до существования обстоятельств, которые являются основанием для отсрочки.

  • Работники, имеющие дефицитные военно-учетные специальности

Дефицитными, например, являются такие военно-учетные специальности как

  • специальности боевых машин и бронетранспортеров (121 – Боевых машин пехоты, 122 – Боевых машин десанта и др.)
  • артиллерии (133 - орудий 152-мм, 134 - самоходных орудий 152-мм, 136 - самоходных орудий от 76-мм до 130-мм, 137 - противотанковых орудий и др.),
  • танковые (113 – Средних танков, 117 – Танков с ракетно-пушечным вооружением и др.)
  • стрелковые и разведывательные (110 - Снайперские)
  • радиотехнических средств управления ракетами (065 – Оперативно-тактических ракет, 071 – Зенитных ракет малого действия и др.).

Такой запрет установлен Письмом Министерства обороны от 11.03.2022 г. № 220/1469, содержащим полный перечень дефицитных специальностей. Военно-учетную специальность работника можно проверить в военном билете.

Сколько действует бронь от мобилизации

Бронирование работников и их отсрочка от призыва во время мобилизации действует в течение срока, определяемого министерством экономики Украины в своем решении, но не может превышать 6 месяцев.

Кто может потерять бронь от мобилизации

  • если военнообязанный потерял работу в том месте, где ему выдали бронь
  • в том случае, если по месту работы отменен мобилизационный заказ, или он уже был выполнен
  • если предприятия, организации или учреждения, предоставившего бронь, больше нет – оно было ликвидировано;
  • после того, как место работы перестало быть важным для "оборонки" - например, больше не оказывает услуги нашим воинам
  • когда место работы больше не является критически важным для работы украинской экономики или обеспечения жизни и деятельности украинцев
  • если срок действия брони истек
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