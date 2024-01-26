Кого можно забронировать во время мобилизации и кто может потерять бронь

При мобилизации предприятия могут бронировать работников для выполнения определенных работ. Имеющие бронь не могут подаваться на отсрочку по различным причинам.
Кого могут забронировать во время мобилизации и при каких условиях работник может потерять бронь, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
В подготовке материала использованы источники: правительственное постановление №76, разъяснение адвокатского объединения "Бачинский и партнеры".
Военнообязанный должен отвечать трем условиям:
Желательно, чтобы наемный работник раньше проходил военную службу (законодательством не предусмотрено такое требование, однако в определенных решениях было отказано в бронировании по такому основанию)
Если работник хочет проверить факт его брони от мобилизации предприятием, учреждением или организацией, ему следует прежде всего обратиться к руководителю соответствующего юридического лица, если последние подавали списки относительно брони работников, то в таких предприятиях, учреждениях и организациях содержатся сведения не только относительно решения, принятого соответствующим органом по бронированию, но и списки забронированных лиц.
Во время военного положения забронировать работников кроме государственных органов и органов местного самоуправления могут также:
– предприятия, учреждения и организации, которым установлены мобилизационные задачи (заказы), в случае, если это необходимо для выполнения установленных мобилизационных задач (заказов)
– предприятия, учреждения и организации, осуществляющие производство товаров, выполнения работ и услуг, необходимых для обеспечения потребностей Вооруженных Сил, других военных формирований
– предприятия, учреждения и организации, которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.
Физическое лицо-предприниматель не может бронировать своих работников
Для примера, если работник имеет на содержании детей-сирот или самостоятельно воспитывает ребенка в возрасте до 18 лет или одновременно является студентом, обучающимся по дневной форме обучения и получившим отсрочку по такому основанию, то забронировать его нельзя до существования обстоятельств, которые являются основанием для отсрочки.
Дефицитными, например, являются такие военно-учетные специальности как
Такой запрет установлен Письмом Министерства обороны от 11.03.2022 г. № 220/1469, содержащим полный перечень дефицитных специальностей. Военно-учетную специальность работника можно проверить в военном билете.
Бронирование работников и их отсрочка от призыва во время мобилизации действует в течение срока, определяемого министерством экономики Украины в своем решении, но не может превышать 6 месяцев.
Раньше мы писали о том, в каких городах выплачивают деньги за мобилизацию.
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