Кого можна забронювати під час мобілізація та хто може втратити бронь

Під час мобілізації підприємства можуть бронювати працівників для виконання певних робіт. Ті, хто мають бронь, не можуть подаватися на відстрочку через різноманітні причини.
Кого можуть забронювати під час мобілізація та за яких умов працівник може втратити бронь, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).
У підготовці матеріалу використані джерела: урядова постанова №76, роз'яснення адвокатського об'єднання "Бачинський та партнери".
Військовозобов'язаний має відповідати трьом умовам:
Бажано, щоб найманий працівник раніше проходив військову службу (законодавством не передбачено такої вимоги, проте у певних рішеннях було відмовлено у бронюванні з такої підстави)
Якщо працівник хоче перевірити факт його броні від мобілізації підприємством, установою чи організацією, йому варто, перш за все, звернутись до керівника відповідної юридичної особи, якщо останні подавали списки щодо броні працівників, то в таких підприємствах, установах та організаціях містяться відомості не лише щодо рішення, прийнятого відповідним органом щодо бронювання, але і списки осіб, яких заброньовано.
Під час воєнного стану забронювати працівників, крім державних органів та органів місцевого самоврядування, можуть також:
– підприємства, установи та організації, яким встановлено мобілізаційні завдання (замовлення), у разі, коли це необхідно для виконання встановлених мобілізаційних завдань (замовлень)
– підприємства, установи та організації, які здійснюють виробництво товарів, виконання робіт і надання послуг, необхідних для забезпечення потреб Збройних Сил, інших військових формувань
– підприємства, установи та організації, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.
Фізична особа-підприємець не може бронювати власних працівників
Для прикладу, якщо працівник має на утриманні дітей-сиріт або самостійно виховує дитину віком до 18 років або водночас є студентом, що навчається за денною формою навчання й отримав відстрочку через таку підставу, то забронювати його не можна до існування обставин, які є підставою для відстрочки.
Дефіцитними, для прикладу, є такі військово-облікові спеціальності як
Така заборона встановлена Листом Міністерства оборони від 11.03.2022 р. № 220/1469, який містить повний перелік дефіцитних спеціальностей. Військово-облікову спеціальність працівника можна перевірити у військовому квитку.
Бронювання працівників та їх відстрочка від призову під час мобілізації діє протягом строку, який визначає міністерство економіки України у своєму рішенні, але не може перевищувати 6 місяців.
Раніше ми писали про те, в яких містах виплачують кошти за мобілізацію.
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