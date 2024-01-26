Кого можна забронювати під час мобілізація та хто може втратити бронь

Кого можна забронювати

Військовозобов'язаний має відповідати трьом умовам:

Працювати на підставі трудового договору чи контракту (ФОПів, працюючих за цивільно-правовим договором чи гіг-спеціалістів це не стосується)

Перебувати на військовому обліку

Не мати дефіцитної військово-облікової спеціальності, які визначив Генштаб. Серед них є рядові та офіцерські спеціальності в галузях фахівців з двигунів ракетних установок, розвідників, танкові спеціальності, артилеристи, різноманітні фахівці з ремонту та експлуатації літальних апаратів, авіації, радіотехніки, підводники, фахівці РЕБ тощо.

Бажано, щоб найманий працівник раніше проходив військову службу (законодавством не передбачено такої вимоги, проте у певних рішеннях було відмовлено у бронюванні з такої підстави)

Якщо працівник хоче перевірити факт його броні від мобілізації підприємством, установою чи організацією, йому варто, перш за все, звернутись до керівника відповідної юридичної особи, якщо останні подавали списки щодо броні працівників, то в таких підприємствах, установах та організаціях містяться відомості не лише щодо рішення, прийнятого відповідним органом щодо бронювання, але і списки осіб, яких заброньовано.

Під час воєнного стану забронювати працівників, крім державних органів та органів місцевого самоврядування, можуть також:

– підприємства, установи та організації, яким встановлено мобілізаційні завдання (замовлення), у разі, коли це необхідно для виконання встановлених мобілізаційних завдань (замовлень)

– підприємства, установи та організації, які здійснюють виробництво товарів, виконання робіт і надання послуг, необхідних для забезпечення потреб Збройних Сил, інших військових формувань

– підприємства, установи та організації, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

Фізична особа-підприємець не може бронювати власних працівників

Кого забронювати від мобілізації не можна

Працівники, які мають відстрочку від призову під час мобілізації з інших підстав

Для прикладу, якщо працівник має на утриманні дітей-сиріт або самостійно виховує дитину віком до 18 років або водночас є студентом, що навчається за денною формою навчання й отримав відстрочку через таку підставу, то забронювати його не можна до існування обставин, які є підставою для відстрочки.

Працівники, які мають дефіцитні військово-облікові спеціальності

Дефіцитними, для прикладу, є такі військово-облікові спеціальності як

спеціальності бойових машин і бронетранспортерів (121 - Бойових машин піхоти, 122 - Бойових машин десанту та ін.)

артилерії (133 - Гармат 152-мм, 134 - Самохідних гармат 152-мм, 136 - Самохідних гармат від 76-мм до 130-мм, 137 - Протитанкових гармат та ін.),

танкові (113 - Середніх танків, 117 - Танків з ракетно-гарматним озброєнням та ін.)

стрілецькі та розвідувальні (110 - Снайперські)

радіотехнічних засобів управління ракетами (065 - Оперативно-тактичних ракет, 071 - Зенітних ракет малої дії та ін.) тощо.

Така заборона встановлена Листом Міністерства оборони від 11.03.2022 р. № 220/1469, який містить повний перелік дефіцитних спеціальностей. Військово-облікову спеціальність працівника можна перевірити у військовому квитку.

Скільки діє бронь від мобілізації

Бронювання працівників та їх відстрочка від призову під час мобілізації діє протягом строку, який визначає міністерство економіки України у своєму рішенні, але не може перевищувати 6 місяців.

Хто може втратити бронь від мобілізації