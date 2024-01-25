"Вознаграждение" за службу. В каких городах Украины выплачивают средства за мобилизацию: список

В Украине продолжается всеобщая мобилизация, поскольку Россия продолжает вести полномасштабную войну. В связи с этим в нескольких городах Украины вступающим в ряды ВСУ добровольно выплачивают денежные бонусы.

Львов

Единоразовая выплата в размере 50 000 гривен будет выплачиваться тем, кто состоит на военном учете на территории Львовской городской территориальной громады и подписал контракт с воинскими частями десантно-штурмовых войск и морской пехотой.

Заключить контракт можно либо с десантно-штурмовыми войсками, либо с морской пехотой. Эти войска имеют специфические задачи - разбивать оборону врага.

При этом представители львовских ТЦК говорят, что сразу не ожидают больших результатов, но это уже что-то.

Одесса

Единовременная выплата составит 20 000 гривен. 17 января 2024 на внеочередной сессии они добавили также тех, кто подписал контракт с ВСУ.

В настоящее время местные власти стремятся довести процесс до автоматизма.

Для получения выплат мобилизованный контрактник должен принести необходимые документы в ТЦК. После того как человека причислят к воинской части, он автоматически получит выплаты на свой счет.

Киев

Все киевляне, мобилизовавшиеся с 1 декабря 2023 года, будут получать единовременную помощь в размере 30 000 гривен.

В список уже прибавили тех, кто подпишет контракт на прохождение военной службы. Однако пока такие выплаты в Киеве не производятся из-за несовершенства механизма.

Балаклейская громада в Харьковской области

Балаклейская городская военная администрация выплачивает 50 000 гривен жителям Балаклейской громады, мобилизованным с 1 января 2024 года. Выплата является одноразовой.

Для получения помощи необходимо обратиться в управление соцзащиты и предоставить следующий перечень документов:

личное заявление

копию паспорта заявителя

документы, подтверждающие факт регистрации (выписка из реестра территориального общества, справка внутренне перемещенного лица)

копию справки о присвоении РНУКНП

справку подразделения территориального центра комплектования и социальной поддержки о том, что гражданин действительно мобилизован в соответствии с Указом Президента Украины / документ, свидетельствующий о заключении гражданином контракта на прохождение военной службы

справку из воинской части о прохождении воинской службы

копию военного билета с отметкой о мобилизации или другой подтверждающий документ о мобилизации в ряды ВСУ или другие военные формирования

реквизиты счета банка заявителя

Богодуховская громада в Харьковской области

Здесь жителям выплачивают также по 50 000 гривен за один раз. Это касается как мобилизованных, так и контрактников. Кроме того, помощь могут получить и местные жители, и ВПЛ.

Желающему нужно предоставить подтверждение прохождения службы, после чего он получит деньги на банковскую карту.