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Карантин у Києві: поліція і СЕС проконтролюють число пасажирів в транспорті

Новини » Коронавірус     17.03.2020 - 16:33
Карантин у Києві: поліція і СЕС проконтролюють число пасажирів в транспорті
Фото: Микола Поворозник (РБК-Україна)

Поліція проконтролює, щоб маршрутки не перевозили понад 10 пасажирів

На час карантину в Києві поліція і санітарні служби будуть контролювати перевезення в громадському транспорті. Про це заявив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, мова йде про контроль перевезення не більше 10 пасажирів у маршрутці.

"Прийнято рішення про перевезення не більше 10-ти пасажирів одночасно в міському транспорті. Контролювати це буде санітарна служба і Національна поліція", - заявив Поворозник.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві з 18 березня пасажирів без масок не будуть пускати в громадський транспорт. При цьому жителів Києва закликають по можливості не користуватися транспортом.

Також стало відомо, що після того, як у столиці 17 березня закриють метро, наземний транспорт, в тому числі приватні перевізники, буде працювати в штатному режимі. Іншими словами, збільшення кількості автобусів на маршрутах не передбачено.

"Київпастранс" та приватні перевізники будуть працювати в штатному режимі. Ніхто ніяку кількість автобусів не буде збільшувати. Але всі городяни повинні залишатися вдома", - заявив Поворозник.

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