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Кофе, шаурма и забитые маршрутки: как Киев соблюдает карантин

STYLERКоронавирус    18.03.2020 - 09:20
Кофе, шаурма и забитые маршрутки: как Киев соблюдает карантин
Карантин в Киеве 2020 (коллаж: РБК-Украина)

Карантин в Киеве нарушают повсеместно. Новые фотодоказательства - в материале Styler

Карантин в Киеве жестко нарушается повсеместно. Несмотря на объявление о закрытии всех торговых заведений, кроме продуктовых, хозяйственных магазинов, аптек, АЗС, банков и банкоматов, столица продолжает жить обычной жизнью. Маршрутки набиты, люди в транспорте - без медицинских масок. Фото и видео - в материале Styler.

Отметим, что контролировать перевозку в транспорте не больше 10 человек одновременно и нахождение их в масках во всех видах транспорта должны были санитарная служба и Национальная полиция. Но нормы жестко нарушаются.

Не соблюдаются и норм в очереди с дистанцией в 1,5 метра. И хотя это лишь рекомендации, но доказано, что лишь избегание близкого контакта с другими людьми поможет уберечь каждого украинца и всю страну от коронавируса.

Ниже фото, сделанные утром 18 марта неподалеку от метро Черниговская.

Кофе, шаурма и забитые маршрутки: как Киев соблюдает карантинКофе, шаурма и забитые маршрутки: как Киев соблюдает карантинКофе, шаурма и забитые маршрутки: как Киев соблюдает карантинКофе, шаурма и забитые маршрутки: как Киев соблюдает карантинКофе, шаурма и забитые маршрутки: как Киев соблюдает карантин

Как Киев нарушает карантин (фото: РБК-Украина, Юля Червинская)

На улицах Киева также сплошной хаос. Хотя торговые точки должны были закрыться еще 17 марта (кроме жизненно необходимых), кафе работают, шаурму крутят. Да что там, даже нижнее белье продолжают продавать, а ломбарды - принимать добро.

Ниже фото, сделанные вечром 17 марта на Лесном массиве.

Кофе, шаурма и забитые маршрутки: как Киев соблюдает карантинКофе, шаурма и забитые маршрутки: как Киев соблюдает карантинКофе, шаурма и забитые маршрутки: как Киев соблюдает карантинКофе, шаурма и забитые маршрутки: как Киев соблюдает карантин

Как Киев нарушает карантин (фото: РБК-Украина)

Кроме того, появилось и видео с нарушителями карантинного режима в столице, соблюдение которого никто не контролирует.

10 человек, все масках. Ну-ну

Опубліковано Світланою Мащенко Середа, 18 березня 2020 р.

Как Киев нарушает карантин (видео: facebook.com)

Напомним, что в Украине уже 14 случаев коронавируса, два человека - умерло.

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