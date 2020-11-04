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Ці продукти категорично не можна запивати кавою: наслідки непередбачувані

Середа 04 листопада 2020 07:01
Ці продукти категорично не можна запивати кавою: наслідки непередбачувані
Які продукти не можна вживати з кавою (фото: pixabay)
Автор: Світлана Мащенко

Лікарі розповіли, поєднання яких продуктів з кавою є не найкращою ідеєю

Лікарі-дієтологи розповіли, які продукти не можна поєднувати з кавою, оскільки це може стати спусковим механізмом для ряду захворювання. І наслідки можуть бути непередбачувані.

Найнебезпечнішим поєднанням, на думку науковців, є кава з жирними стравами, пише telegraf.com.

Вчені прийшли до висновку, що це сприяє різкому зростанню рівня цукру в крові.

"Навіть у здорової людини рівень цукру в крові різко підскакує після того, як вона пригостилася жирною їжею. Якщо ж вона запила свій обід кавою, рівень цукру підвищується вдвічі більше, приблизно такі ж показники цукру в крові можна спостерігати у людей з підвищеним ризиком розвитку діабету", - застерігають вчені.

У рамках експерименту вдалося встановити, що при вживанні жирної їжі рівень цукру підскакує на 32% протягом кількох годин.

Якщо ж протягом п'яти годин випити дві чашки кави, стрибок цукру становитиме 65%.

Річ у тому, що насичені жири заважають організму нормально засвоювати глюкозу, а при вживанні напоїв з кофеїном цей ефект лише збільшується.

Раніше дієтологи розповіли також, які продукти категорично не можна вживати із чаєм, тому що від цього виробляються канцерогени.

Крім того, стало відомо, для кого може бути шкідливий бджолиний мед.

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