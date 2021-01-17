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Чи правда, що кава вимиває кальцій з організму: лікар дала точну відповідь

Неділя 17 січня 2021 10:45
Чи правда, що кава вимиває кальцій з організму: лікар дала точну відповідь
Чи правда, що кава вимиває кальцій з організму (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Ароматна чашка кави бадьорить вранці, пробуджує і задає тон початку дня багатьом українцям. Напій має ряд переваг, однак при зловживанні може стати ворогом для організму, так як може вимивати з нього кальцій.

Дієтолог Світлана Фус каже, що кава дійсно може змінювати кислотно-лужний баланс і виводити з організму важливий мікроелемент. Про це пише comments.ua.

За словами лікаря, одна чашка напою може вивести близько 6 мг кальцію. Але при вживанні 1-2 чашок в день, ніякої шкоди для здоров'я не буде. Адже ми регулярно поповнюємо запаси мікроелемента з продуктами харчування.

Проте у людей, які п'ють каву, не думаючи про її кількість (чотири і більше чашок в день), можуть бути проблеми зі здоров'ям. Таке зловживання може негативно позначитися на здоров'ї та самопочутті.

При переборі кави можуть виникнути проблеми з зубами, м'язові судоми, порушення в роботі серцево-судинної системи та інше. Дієтолог нагадала, що поповнити запас кальцію допоможуть молочні продукти (сир, молоко, тверді сири), а також мигдаль, яйця, риба і так далі.

Раніше лікарі розповіли також, які продукти харчування категорично не можна запивати кавою, щоб уникнути неприємних наслідків.

Також лікарі назвали найкорисніші напої і уточнили, як правильно їх потрібно пити, щоб організм сказав нам спасибі.

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