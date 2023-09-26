Не "Кобзарем" единым: какие картины создавал Тарас Шевченко (фото)
Многие знают и помнят Тараса Григорьевича Шевченко только как поэта и создателя легендарного сборника “Кобзарь”. Но он имел еще один талант - писал картины в собственном стиле.
РБК-Украина (проект Styler) собрало информацию о художественном пути Тараса Шевченко и его картинах.
При подготовке материала были использованы источники: Wikimedia.
Таланты Тараса Шевченко
Тарас Шевченко - это историческая фигура нашей страны, его судьба была нелегкой, ведь почти до 25 лет он был рабом. Но юному парню повезло - за его свободу заплатили и он стал свободным человеком.
Этот круг рабства и воли в жизни Шевченко не прекращался. Ведь ему было трудно принять свою судьбу, поэтому в стихах мужчина начал писать о бунтах, восстаниях и освобождениях.
Творчество всегда спасало поэта, постоянно сравнивавшего свою жизнь с жизнью Украины. Его творчество являеться отражением состояния души.
Шевченко как художник
Тарас Григорьевич овладел художественным мастерством еще в детстве, и это известный биографический факт. Но его судьба была слишком тяжелой, чтобы он мог обучатся рисованию целенаправленно. К сожалению, из-за ряда обстоятельств и его жизни раба - он так и не получил достойного образования.
Однако это не помешало поэту писать акварелью и работать в разных направлениях.
Автопортреты
Тарас Григорьевич писал не только тексты, но и картины. Правда, Шевченко почти не позиционировал себя художником. Хотя рисовал виртуозно.
В его творческом арсенале есть и автопортреты, которые он любил рисовать, разглядывая себя. До наших времен дошло немного картин и авторитетов поэта. Но два точно можно увидеть.
Автопортрет Тараса Шевченко 1847 год (фото: Wikimedia)
Автопортрет Тараса Шевченко 1848 (фото: Wikimedia)
Женщины
Тарас Григорьевич был ценителем женщин, то, что он обожал их - мягко сказано. И часто свою любовь к женскому телу поэт и художник вкладывал в поэмы и картины. Чего только стоит картина "Мария", изображенная полураздетой.
Он любил изображать роскошные формы, пухлые губы и большие и часто темные глаза.
А вот картина "Екатерина", хоть и полна драматизма и не имеет обнаженных форм, все равно передает красоту женского беременного тела.
Шевченко всегда пытался изобразить женщин страстными, ведь он представлял их только в таком образе.
Мария (фото: Wikimedia)
Екатерина (фото: Wikimedia)
Пейзажи и дома
Несмотря на полет фантазии, Шевченко писал еще дома и пейзажи. То есть все, что было вокруг него и вызывало эмоции и восторг.
Его глаза были как фотоаппарат, они запоминали определенные виды, а впоследствии автор воспроизводил это на бумаге или холсте.
Почаевская лавра со сходом (фото: Wikimedia)
Церковь Павла и Петра (фото: Wikimedia)
Костел в Киеве (фото: Wikimedia)
Раньше мы писали омалоизвестных фактах о Кобзаре.
А также о Киеве глазами Шевченко: обнародовали картинки поэта.