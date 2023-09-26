Не "Кобзарем" єдиним: які малюнки створював Тарас Шевченко (фото)

Багато хто знає і пам’ятає Тараса Григоровича Шевченка лише як поета та творця легендарної збірки “Кобзар”. Але він мав ще один талант - писав картини у власному стилі.

РБК-Україна (проект Styler) зібрало інформацію про художній шлях Тараса Шевченка і його картини.

Таланти Тараса Шевченка

Тарас Шевченко - це історична постать нашої країни, його доля була нелегкою, адже майже до 25 років він був рабом. Але юному парубку пощастило - за його свободу заплатили й він став вільною людиною.

Та це коло рабства і волі у житті Шевченка не припинялося. Адже йому було важко прийняти свою долю, тому у віршах чоловік почав писати про бунти, повстання та звільнення.

Творчість завжди рятувала поета, що постійно порівнював своє життя з життям України. Його творчість є відображенням стану душі.

Шевченко як художник

Тарас Григорович опанував художню майстерність ще у дитинстві, і це відомий біографічний факт. Але його доля була занадто важкою, аби він мав змогу навчатися малювання цілеспрямовано. На жаль, через низку обставин та його рабського життя - він так і не отримав гідної освіти.

Проте це не завадило поетові писати аквареллю та мати змогу працювати у різних напрямках.

Автопортрети

Тарас Григорович писав не лише тексти, а ще й картини. Щоправда, Шевченко майже не позиціював себе як художника. Хоча малював віртуозно.

В його творчому арсеналі є і автопортрети, які він любив малювати, роздивляючись себе. До наших часів дійшло небагато картин та авторитетів поета. Але два точно можна побачити.

Автопортрет Тараса Шевченка 1847 рік (фото: Wikimedia)

Автопортрет Тараса Шевченка 1848 рік (фото: Wikimedia)

Жінки

Тарас Григорович був поціновувачем жінок, те, що він обожнював їх - м’яко сказано. І часто свою любов до жіночого тіла поет і художник вкладав у поеми та картини. Чого лише вартує картина "Марія", яка зображена напівроздягненою.

Він любив зображати розкішні форми, пухкі губи та великі й часто темні очі.

А ось картина "Катерина", хоч і сповнена драматизму й не має оголених форм, все одно передає красу жіночого вагітного тіла.

Шевченко завжди намагався зобразити жінок пристрасними, адже він уявляв їх лише в такому образі.

Марія (фото: Wikimedia)

Катерина (фото: Wikimedia)

Пейзажі та будинки

Незважаючи та політ фантазії, Шевченко писав ще й будинки та пейзажі. Тобто, все, що було навколо нього та викликало емоції та захват.

Його очі були ніби фотоапарат, вони запам’ятовували певні краєвиди, а згодом автор відтворював це на папері або на холсті.

Почаївська лавра зі сходом (фото: Wikimedia)

Церква Павла і Петра (фото: Wikimedia)

Костел у Києві (фото: Wikimedia)