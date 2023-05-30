В КМДА объяснили, будет ли дорожать проезд в Киеве

Подорожает ли проезд в транспорте Киева - вопрос, который волнует многих жителей столицы. После заявлений директора департамента транспортной инфраструктуры КГГА Руслана Кандибора, что тарифы нужно поднимать обязательно, многие украинцы взволновались.

Первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник окончательно ответил, что будет с проездом в Киеве, пишет ТСН.

Поднимутся ли тарифы на проезд в Киеве?

Так, Поворозник уверил, что сейчас город не планирует поднимать стоимость проезда в общественном транспорте.

"Речь идет о том, что на сегодняшний день, себестоимость перевозки одного пассажира и стоимость проезда совершенно не сопоставимы цифры. Мы об этом говорили еще в мирном 2021 году. Уже тогда была необходимость пересмотра тарифов. За это время себестоимость одной поездки значительно увеличилась", - отметил он.

Первый заместитель главы КГГА напомнил, что себестоимость проезда была в 2021 году в пределах 20 гривен – метро и наземный транспорт.

"Тогда мы говорили о том, что в какой-то части нужно увеличить тариф, но он остался неизменным – одноразовая поездка 8 гривен, а льготная от 6 гривен 20 копеек, если приобретаете сразу 50 поездок. Сейчас речь не идет о поднятии тарифов. Мы говорим, что такая проблема существует, и мы от этого никуда не денемся", - резюмировал Николай.

То есть, тарифы поднимут, но после окончания войны.

Подорожает ли проезд в маршрутках и такси?

Поворозник сообщил, что частные перевозчики, работающие в Киеве, также проверяются на обоснованности их тарифов.

"Они могут устанавливать свой экономически обоснованный тариф, но они тоже проверяются соответствующими структурами. Поэтому если тариф подкреплен и доказан обоснованием, они могут это делать. А насколько именно, знают только они", - подытожил он.