У КМДА пояснили, чи дорожчатиме проїзд у Києві

Чи подорожчає проїзд у транспорті Києва – питання, яке хвилює багатьох мешканців столиці. Після заяв директора департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслана Кандибора, що тарифи треба піднімати обов'язково, багато українців схвилювалися.

Перший заступник голови КМДА Микола Поворозник остаточно відповів, що буде із проїздом у Києві, пише ТСН.

Чи піднімуться тарифи на проїзд у Києві?

Так, Поворозник запевнив, що наразі місто не планує піднімати вартість проїзду у громадському транспорті.

"Йдеться про те, що на сьогоднішній день, собівартість перевезення одного пасажира і вартість проїзду абсолютно не можна порівняти з цифрами. Ми про це говорили ще в мирному 2021 році. Вже тоді була необхідність перегляду тарифів. За цей час собівартість однієї поїздки значно збільшилася", – зазначив він.

Перший заступник голови КМДА нагадав, що собівартість проїзду була у 2021 році в межах 20 гривень – метро та наземний транспорт.

"Тоді ми говорили про те, що в якійсь частині потрібно збільшити тариф, але він залишився незмінним – одноразова поїздка 8 гривень, а пільгова від 6 гривень 20 копійок, якщо купуєте відразу 50 поїздок. Зараз не йдеться про підвищення тарифів. Ми кажемо, що така проблема існує, і ми від цього нікуди не подінемось", - резюмував Микола.

Тобто тарифи піднімуть, але після закінчення війни.

Чи подорожчає проїзд у маршрутках та таксі?

Поворозник повідомив, що приватні перевізники, які працюють у Києві, також перевіряються на обґрунтованість їхніх тарифів.

"Вони можуть встановлювати свій економічно обґрунтований тариф, але вони теж перевіряються відповідними структурами. Тому якщо тариф підкріплений та доведений обґрунтуванням, вони можуть це робити. А наскільки саме знають тільки вони", - підсумував він.