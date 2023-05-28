Подорожает ли проезд в Киеве: ответ мэра

До окончания войны общественный транспорт остается в столице дотационным. В связи с этим, повышения цены на проезд не предвидится.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его слова в эфире телемарафона.

По словам Кличка, цены на проезд в общественном транспорте пока не вырастут.

"Этот вопрос обсуждался, потому что транспорт в Киеве дотационный. Потому что себестоимость проезда более 20 грн. Он (проезд - ред.) остается самым низким даже в Украине, если не только говорим о Европе. Но, учитывая сложную ситуацию, экономическую сложную ситуацию, сложную ситуацию с бюджетом людей, мы не планируем в ближайшее время до окончания военных действий повышать стоимость проезда", - отметил мэр.

Городской голова Киева добавил, что в будущем понадобятся средства на строительство метро, ремонт дорог и закупку общественного транспорта, а потому общественный транспорт должен окупаться.

"Но транспорт до окончания войны у нас останется дотационным и цена повышаться не будет. Мы не планируем этого делать", - подчеркнул мэр столицы.

Проезд в Киеве

Отметим, что на днях в сети появилась информация, что в Киеве могут поднять оплату за проезд в общественном транспорте. Основная причина - городские пассажирские перевозки сейчас абсолютно убыточны и средств на развитие транспорта просто нет.

Директор департамента транспортной инфраструктуры КГГА Руслан Кандибор отметил, что тарифы на проезд нужно поднимать обязательно, поскольку средств на развитие транспорта нет.

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