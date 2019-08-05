Іди ти звідси: переселенець жорстко розкритикував російських журналістів в Станиці Луганська (відео)

Українець осадив російських журналістів (Колаж РБК-Україна)

Українець пояснив журналістам, що їм нічого робити на українській території

У Станиці Луганській житель України, переселенець, жорстко відповів російським журналістам, які спробували з ним посперечатися з приводу Мінських угод. Відео словесної перепалки потрапило в мережу.

На кадрах відео чутно, як українець на мосту біля Станиці Луганська повідомляє російському журналістові Олександру Сладкову про те, що має право там знаходитися, а от представники росТБ знаходяться там незаконно. Між ними виник спір з приводу лінії розмежування і журналісти заявили, що це "нейтральна територія".

"Це не нейтральна територія, це територія України, запам'ятайте. А от що ви тут робите?!" – обурився українець.

У відповідь російські журналісти назвали українця "провокатором" і почали доводити своє бачення Мінських угод. Українцю цей спір набрид, і він покинув територію мосту, грубо осадивши сперечальників.

"Та йди ти звідси, окупант хренов", - сказав він на прощання.

Українець жорстко відповів представникам росТБ (YouTube/Сладков плюс)

Як повідомив блогер Necro Mancer, українець на відео – це переселенець з Луганська Михайло Шевченко. На даний момент він обіймає посаду начальника відділу взаємодії з громадськістю та ЗМІ в Станично-Луганській районній державній адміністрації.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що окупанти на Донбасі заборонили людям копати могили.

А також розповідали про те, що в окупованому Криму заочно заарештували українську журналістку.