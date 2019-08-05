Іди ти звідси: переселенець жорстко розкритикував російських журналістів в Станиці Луганська (відео)

Українець пояснив журналістам, що їм нічого робити на українській території
У Станиці Луганській житель України, переселенець, жорстко відповів російським журналістам, які спробували з ним посперечатися з приводу Мінських угод. Відео словесної перепалки потрапило в мережу.
На кадрах відео чутно, як українець на мосту біля Станиці Луганська повідомляє російському журналістові Олександру Сладкову про те, що має право там знаходитися, а от представники росТБ знаходяться там незаконно. Між ними виник спір з приводу лінії розмежування і журналісти заявили, що це "нейтральна територія".
"Це не нейтральна територія, це територія України, запам'ятайте. А от що ви тут робите?!" – обурився українець.
У відповідь російські журналісти назвали українця "провокатором" і почали доводити своє бачення Мінських угод. Українцю цей спір набрид, і він покинув територію мосту, грубо осадивши сперечальників.
"Та йди ти звідси, окупант хренов", - сказав він на прощання.
Українець жорстко відповів представникам росТБ (YouTube/Сладков плюс)
Як повідомив блогер Necro Mancer, українець на відео – це переселенець з Луганська Михайло Шевченко. На даний момент він обіймає посаду начальника відділу взаємодії з громадськістю та ЗМІ в Станично-Луганській районній державній адміністрації.
Переселенець з Луганська Михайло Шевченко (https://t.co/yVNi3Nzzhi) і російський пропагандон Андрій Руденко (https://t.co/36jFSkVNrO) біля мосту в #СтаницаЛуганская (https://t.co/qxZRjCo3v1 #блокпост pic.twitter.com/On7jseWT7z— Necro Mancer (@666_mancer) August 3, 2019
Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що окупанти на Донбасі заборонили людям копати могили.
А також розповідали про те, що в окупованому Криму заочно заарештували українську журналістку.