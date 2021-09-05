Клопотенко здивував рецептом смачних гречаників, додавши в них особливий інгредієнт

Ресторатор Євген Клопотенко вирішив поділитися рецептом розкішних гречаників з курячим фаршем і соусом на основі томатної пасти і яблука. Ця страва, що нагадує котлети, здавна популярна в Україні, але шеф-кухар вирішив поекспериментувати додавши в рецептуру особливий інгредієнт - розчинну каву.

Як з'єднати, здавалося б непоєднуваний сет продуктів, переможець МастерШеф розповів на своєму особистому сайті.

"Особливий смак соусу надає розчинна кава - досить незвично, але дуже смачно, післясмак соусу просто захоплює рецептори в полон. Самі ж гречаники я вирішив не обсмажувати, а відразу запекти", - розповідає кулінар.

Фото: Гречаники від Євгена Клопотенка

Інгредієнти

Для гречаників:

Курячий фарш - 300 г

Гречка - 125 г

Сало - 50 г

Вода - 250 мл

Яйця - 2 шт.

Чорний мелений перець - 1/3 ч. л.

Манка (для панірування) - 3-4 ст. л.

Соняшникова олія - 3-4 ст. л.

Сіль - 1/2 ч. л.

Для томатного соусу:

Томатна паста - 2-3 ст. л.

Вода - 200 мл

Часник - 3-4 зубчики

Перець (гіркий) - 1/2 шт.

Яблуко - 1 шт.

Кава (розчинна) - 1 ч. л.

Цукор - 1 щіпка

Сіль - 1 щіпка

Покрокове приготування гречаників

Залийте 125 г гречаної крупи 250 мл води, посоліть за смаком і варіть на середньому вогні протягом приблизно 15 хвилин. Завжди звертайте увагу на інструкції на упаковці, вони можуть відрізнятися в залежності від виробника.

Порубати ножем 50 г сала. Коли гречка охолоне, додайте до неї 300 г курячого фаршу і подрібнене сало. Додайте 2 яйця.

Трохи посоліть і поперчіть. Надайте основі для гречаників форму, як на котлети.

Запаніруйте гречаники в манці. Застеліть деко пергаментом і змастіть соняшниковою олією. Викладіть гречаники і запікайте в духовці при температурі 180 градусів 15-20 хвилин.

Для томатного соусу натріть на крупній тертці 1 яблуко. Перекладіть в сковороду разом з 2-3 ст. л. томатної пасти і 200 мл води. Натріть на дрібній тертці або пропустіть через часниковий прес 3-4 зубчики часнику, додайте в сковороду.

Наріжте тонкими слайсами 1/2 гіркого перцю і додайте в соус разом з 1 щіпкою цукру і 1 щіпкою солі. Гасіть 2-3 хвилини і додайте 1 ч. л. розчинної кави. Перемішайте соус і доведіть до потрібної консистенції.

Гречаники подавайте разом з томатним соусом. Смачного!