Клопотенко здивував рецептом смачних гречаників, додавши в них особливий інгредієнт
Ресторатор Євген Клопотенко вирішив поділитися рецептом розкішних гречаників з курячим фаршем і соусом на основі томатної пасти і яблука. Ця страва, що нагадує котлети, здавна популярна в Україні, але шеф-кухар вирішив поекспериментувати додавши в рецептуру особливий інгредієнт - розчинну каву.
Як з'єднати, здавалося б непоєднуваний сет продуктів, переможець МастерШеф розповів на своєму особистому сайті.
"Особливий смак соусу надає розчинна кава - досить незвично, але дуже смачно, післясмак соусу просто захоплює рецептори в полон. Самі ж гречаники я вирішив не обсмажувати, а відразу запекти", - розповідає кулінар.
Фото: Гречаники від Євгена Клопотенка
Інгредієнти
Для гречаників:
- Курячий фарш - 300 г
- Гречка - 125 г
- Сало - 50 г
- Вода - 250 мл
- Яйця - 2 шт.
- Чорний мелений перець - 1/3 ч. л.
- Манка (для панірування) - 3-4 ст. л.
- Соняшникова олія - 3-4 ст. л.
- Сіль - 1/2 ч. л.
Для томатного соусу:
Томатна паста - 2-3 ст. л.
Вода - 200 мл
Часник - 3-4 зубчики
Перець (гіркий) - 1/2 шт.
Яблуко - 1 шт.
Кава (розчинна) - 1 ч. л.
Цукор - 1 щіпка
Сіль - 1 щіпка
Покрокове приготування гречаників
Залийте 125 г гречаної крупи 250 мл води, посоліть за смаком і варіть на середньому вогні протягом приблизно 15 хвилин. Завжди звертайте увагу на інструкції на упаковці, вони можуть відрізнятися в залежності від виробника.
Порубати ножем 50 г сала. Коли гречка охолоне, додайте до неї 300 г курячого фаршу і подрібнене сало. Додайте 2 яйця.
Трохи посоліть і поперчіть. Надайте основі для гречаників форму, як на котлети.
Запаніруйте гречаники в манці. Застеліть деко пергаментом і змастіть соняшниковою олією. Викладіть гречаники і запікайте в духовці при температурі 180 градусів 15-20 хвилин.
Для томатного соусу натріть на крупній тертці 1 яблуко. Перекладіть в сковороду разом з 2-3 ст. л. томатної пасти і 200 мл води. Натріть на дрібній тертці або пропустіть через часниковий прес 3-4 зубчики часнику, додайте в сковороду.
Наріжте тонкими слайсами 1/2 гіркого перцю і додайте в соус разом з 1 щіпкою цукру і 1 щіпкою солі. Гасіть 2-3 хвилини і додайте 1 ч. л. розчинної кави. Перемішайте соус і доведіть до потрібної консистенції.
Гречаники подавайте разом з томатним соусом. Смачного!
Раніше ми писали, що Євген Клопотенко здивував українців рецептом ковбасок з картоплі в мундирі.
Також ми писали, як приготувати розкішну моркву по-корейськи всього за п'ять хвилин.