Клопотенко здивував українців рецептом ковбасок з картоплі в мундирі
Ресторатор Євген Клопотенко вирішив здивувати українців оригінальним рецептом ковбасок, які він замість м'яса начинив картоплею, звареною в "мундирі".
Покрокове приготування страви кулінар дав на своєму особистому сайті.
Фото: ковбаски з картоплі (klopotenko.com)
Інгредієнти для ковбасок з картоплі
- Картопля - 6-8 шт.
- Сало - 150 г
- Цибуля ріпчаста - 2-3 шт.
- Мелений лавровий лист - 1 щіпка
- Часник - 3-4 зубчики
- Сіль і перець за смаком
- Кишки для ковбаси
- Сметана для подачі
Покрокове приготування страви
Відваріть картоплю в мундирі, дайте їй охолонути і почистіть.
Наріжте сало невеликими кубиками і відправте його на сковороду, розтопивши до стану м'яких шкварок. Приберіть їх зі сковороди, а на смальці, який вийшов підсмажте порізані цибулю і часник.
Картоплю пропустіть через м'ясорубку або потовчіть, додайте шкварки з цибулею і часником, додайте сіль і перець за смаком, а також мелений лавровий лист. Всю масу ретельно перемішайте.
Тепер наповніть кишки підготовленою масою, сформувавши ковбаски приблизною довжиною 12-15 см. Після візьміть дерев'яну зубочистку і в кожну ковбаску проткніть в декількох місцях.
Викладіть ковбаски на деко, застелене пергаментним папером і змащене соняшниковою олією, і запікайте 15-20 хвилин при температурі 180 градусів.
Подавайте ковбаски гарячими і зі сметаною.
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