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Клопотенко удивил рецептом вкуснейших гречаников, добавив в них особый ингредиент

Новина українською →
Воскресенье 05 сентября 2021 17:11
Клопотенко удивил рецептом вкуснейших гречаников, добавив в них особый ингредиент Фото: Евгений Клопотенко (instagram.com/klopotenko)
Автор: Светлана Мащенко

Ресторатор Евгений Клопотенко решил поделиться рецептом роскошных гречаников с куриным фаршем и соусом на основе томатной пасты и яблока. Это блюдо, напоминающее котлеты, издавна популярно в Украине, но шеф-повар решил поэкспериментировать добавив в рецептуру особый ингредиент - растворимый кофе.

Как соединить, казалось бы несочетаемый сет продуктов, победитель МастерШеф рассказал на своем личном сайте.

"Особый вкус соусу придает растворимый кофе - довольно необычно, но очень вкусно, послевкусие соуса просто захватывает рецепторы в плен. Сами же гречаники я решил не обжаривать, а сразу запечь", - рассказывает кулинар.

Клопотенко удивил рецептом вкуснейших гречаников, добавив в них особый ингредиент

Фото: Гречаники от Евгения Клопотенко

Ингредиенты

Для гречаников:

  • Куриный фарш - 300 г
  • Гречка - 125 г
  • Сало - 50 г
  • Вода - 250 мл
  • Яйца - 2 шт.
  • Черный молотый перец - 1/3 ч. л.
  • Манка (для панировки) - 3-4 ст. л.
  • Подсолнечное масло - 3-4 ст. л.
  • Соль - 1/2 ч. л.

Для томатного соуса:

Томатная паста - 2-3 ст. л.
Вода - 200 мл
Чеснок - 3-4 зубчика
Перец (горький) - 1/2 шт.
Яблоко - 1 шт.
Кофе (растворимый) - 1 ч. л.
Сахар - 1 щепотка
Соль - 1 щепотка

Пошаговое приготовление гречаников

Залейте 125 г гречневой крупы 250 мл воды, посолите по вкусу и варите на среднем огне в течение примерно 15 минут. Всегда обращайте внимание на инструкции на упаковке, они могут отличаться в зависимости от производителя.

Порубите ножом 50 г сала. Когда гречка остынет, добавьте к ней 300 г куриного фарша и измельченное сало. Добавьте 2 яйца.

Немного посолите и поперчите. Придайте основе для гречаников форму, как на котлеты.

Запанируйте гречаники в манке. Застелите противень пергаментом и смажьте подсолнечным маслом. Выложите гречаники и запекайте в духовке при температуре 180 градусов 15-20 минут.

Для томатного соуса натрите на крупной терке 1 яблоко. Переложите в сковороду вместе с 2-3 ст. л. томатной пасты и 200 мл воды. Натрите на мелкой терке или пропустите через чесночный пресс 3-4 зубчика чеснока, добавьте в сковороду.

Нарежьте тонкими слайсами 1/2 горького перца и добавьте в соус вместе с 1 щепоткой сахара и 1 щепоткой соли. Тушите 2-3 минуты и добавьте 1 ч. л. растворимого кофе. Перемешайте соус и доведите до нужной консистенции.

Гречаники подавайте вместе с томатным соусом. Приятного всем аппетита!

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Евгений Клопотенко
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