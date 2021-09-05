Клопотенко удивил рецептом вкуснейших гречаников, добавив в них особый ингредиент

Ресторатор Евгений Клопотенко решил поделиться рецептом роскошных гречаников с куриным фаршем и соусом на основе томатной пасты и яблока. Это блюдо, напоминающее котлеты, издавна популярно в Украине, но шеф-повар решил поэкспериментировать добавив в рецептуру особый ингредиент - растворимый кофе.

Как соединить, казалось бы несочетаемый сет продуктов, победитель МастерШеф рассказал на своем личном сайте.

"Особый вкус соусу придает растворимый кофе - довольно необычно, но очень вкусно, послевкусие соуса просто захватывает рецепторы в плен. Сами же гречаники я решил не обжаривать, а сразу запечь", - рассказывает кулинар.

Фото: Гречаники от Евгения Клопотенко

Ингредиенты

Для гречаников:

Куриный фарш - 300 г

Гречка - 125 г

Сало - 50 г

Вода - 250 мл

Яйца - 2 шт.

Черный молотый перец - 1/3 ч. л.

Манка (для панировки) - 3-4 ст. л.

Подсолнечное масло - 3-4 ст. л.

Соль - 1/2 ч. л.

Для томатного соуса:

Томатная паста - 2-3 ст. л.

Вода - 200 мл

Чеснок - 3-4 зубчика

Перец (горький) - 1/2 шт.

Яблоко - 1 шт.

Кофе (растворимый) - 1 ч. л.

Сахар - 1 щепотка

Соль - 1 щепотка

Пошаговое приготовление гречаников

Залейте 125 г гречневой крупы 250 мл воды, посолите по вкусу и варите на среднем огне в течение примерно 15 минут. Всегда обращайте внимание на инструкции на упаковке, они могут отличаться в зависимости от производителя.

Порубите ножом 50 г сала. Когда гречка остынет, добавьте к ней 300 г куриного фарша и измельченное сало. Добавьте 2 яйца.

Немного посолите и поперчите. Придайте основе для гречаников форму, как на котлеты.

Запанируйте гречаники в манке. Застелите противень пергаментом и смажьте подсолнечным маслом. Выложите гречаники и запекайте в духовке при температуре 180 градусов 15-20 минут.

Для томатного соуса натрите на крупной терке 1 яблоко. Переложите в сковороду вместе с 2-3 ст. л. томатной пасты и 200 мл воды. Натрите на мелкой терке или пропустите через чесночный пресс 3-4 зубчика чеснока, добавьте в сковороду.

Нарежьте тонкими слайсами 1/2 горького перца и добавьте в соус вместе с 1 щепоткой сахара и 1 щепоткой соли. Тушите 2-3 минуты и добавьте 1 ч. л. растворимого кофе. Перемешайте соус и доведите до нужной консистенции.

Гречаники подавайте вместе с томатным соусом. Приятного всем аппетита!