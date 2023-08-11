Евгений Клопотенко: Со своим рейтингом узнаваемости я могу легко идти в политику

Кто-то его обожает за ум, красоту и харизму. Кто-то недолюбливает, потому что считает пафосным и слишком эксцентричным. Одни увлекаются его неутомимым и упорным трудом во имя популяризации украинской кухни на мировой арене. Вторые же откровенно ненавидят реформу школьного питания. Но это все субъективные категории. В объективной сегодняшней парадигме Евгений Клопотенко - один из самых узнаваемых, ярких и трудолюбивых представителей рестораторского и шоубизнесового истеблишмента Украины.

Но это сейчас Клопотенко знают как популярного шеф-повара, исследователя украинской кухни, блогера и общественного активиста, который легко и непринужденно может рассуждать как на социальные, так и политические темы (и делает это, что интересно, совсем не поверхностно). Это сейчас 37-летний парень из интеллигентной семьи может открыто пренебрегать "традиционными ценностями", посылать на три буквы звезд-приспособленцев или публично озвучивать желание накормить россиян фаршированными дохлой собакой червями. Но всегда ли таким бунтарем был Евгений? Что (или кто) формировало из него ту личность, какая она сейчас?

Конечно, все тянется с детства. Кто знает, каким бы мы знали сейчас Клопотенко, если бы в раннем возрасте он не ездил бы по миру, и какого бы не вдохновляли (сначала, конечно, шокировали) быт, образ мышления и лайфстайл представителей западной цивилизации, которых даже через 15-20 лет после развала "совка", многие из одурманенных советской пропагандой украинцев считали какими-то бездушными троглодитами…

"В семь-восемь лет супермаркеты меня удивляли… В Чехии была улица - как Бориспольская трасса - и я потерялся, не знал, как перейти на другую сторону, и просто начал переходить эту дорогу в неприспособленном для этого месте. А машины подъезжали, останавливались и... пропускали. Никто не пищал, не кричал... И я был очень удивлен! Для меня было удивление, когда люди говорят "извини". И ты думаешь: а так можно было? Отношение к власти вообще другое там... А у нас спроси у людей, кто сейчас министр социальной политики - скажут: а что, у нас есть такое министерство? Удивляли традиции празднования праздников: все ходят, обнимаются, играет музыка, нет этих бутербродов со шпротами, майонезом и чесноком на батоне... Отношение к детям... И нет агрессии! Для меня это был шок. Но тогда меня это все и сформировало. Я понял, что можно помогать и делать добро для других и все остальные тебе будут такое делать", - рассказывает Клопотенко.

Кстати, к бутербродам со шпротами у Евгения "особое отношение". Они, как и многие блюда, которые ели (и до сих пор едят) миллионы украинцев, присутствуют в списке яств, которые оставили негативный отпечаток на всю его жизнь.

"90% еды, которую я ел, - это было полное г*вно, которое я ненавижу и не хочу никогда об этом вспоминать", - говорит кулинар.

В этом списке: жареная рыба, шуба, оливье, квашеная капуста с огурцами, "еврейский салат" с плавленым сыром, котлеты, "от которых рыгать хочется еще часов 10, потому что там много чеснока", голубцы с переваренным рисом, манная каша, которая слипалась, чай с молоком, печень с прожилками, едва не намертво застревавшими в зубах, пожарские котлеты, булочки с корицей, ромовая баба, "которая была полита сахарным сиропом и у тебя, пожалуй, наступал диабет", кисель, капустняк, "потому что его и на свадьбе давали, и на поминках", разваренные пельмени. А еще "батон с молоком и сахаром, как символ бедности, и что у тебя никогда не будет будущего".

"Это обрусенные мировые блюда. Они были украдены, переработаны в худшем состоянии и заброшены людям, чтобы они не могли ничего больше есть кроме них", - объясняет блоггер.

Евгений Клопотенко в юности (фото: facebook.com/ievgen.klopotenko)

И хотя у многих из нас есть отрицательные и подобные Евгению ассоциации с вышеперечисленными блюдами, но отказываться от них не спешим… Более того, наш герой уверен: мы, украинцы, будем еще лет 20-30 жить в парадигме этих постсоветских правил, потому что сейчас "страной преимущественно управляют люди, молодость проведшие в 90-х годах, а детство в СССР". Поэтому даже "на уровне подсознания, по Фрейду, они не могут полностью внедрять европейские ценности здесь".

"Почему моя мама, мои друзья, которым по 50 лет, должны переходить на другую еду? Почему я должен говорить на украинском, а не на русском? Многим людям не придет понимание этого... Потому что "и так в жизни все плохо", а те блюда (по сути - бедность) остаются единственной радостью. Люди не готовы отказываться от своих воспоминаний: когда ты выбрасываешь батон с молоком и сахаром, то как будто детство выбрасываешь. У кого-то нет ничего, это единственное, что осталось. И мы будем приказывать: выкинь еще и это? Зачем тогда человеку жить… Это нормальные процессы", - объясняет Клопотенко.

Еда - весомый инструмент в управлении нацией

Конечно, ситуацию можно было бы изменить. Но влиять на гастрономические предпочтения людей нужно не просто аргументами экспертов и инфлюэнсеров, а с помощью ведения соответствующей гуманитарной политики на уровне государства. Этим мог бы заниматься некий, например, министерский орган, внедрив соответствующие нормативно-правовые акты. Орган, который "считал бы, что еда - важный культурный аспект и весомый инструмент в управлении нацией".

"Пока президент не выступил и не сказал, что не надо класть брусчатку - все клали (речь идет об обращении Владимира Зеленского к местным властям, в котором он сказал, что ремонт брусчатки и фонтанов неуместны во время войны - Ред.). И как только он сказал, то все поняли, что политика страны - не класть брусчатку. Так надо и с едой. Чтобы президент (или кто-то из высокопоставленных политиков) выступил и сказал, например: не ешьте оливье. Или же сказал, что батон с молоком и сахаром - не наши ценности, и к Украине имеют ноль отношения. Люди спросят: а что же нам делать? Возьми любой другой хлеб, помажь сгущенкой! Тот же вкус, но идеологично нам - ближе", - выражает свое видение решения проблематики Евгений.

Эта миссия могла бы быть возложена, например, на министерство культуры. Но для этого "должен быть интерес к созданию государства". Однако все предыдущие силы создать какой-то подобный орган, о котором говорит Клопотенко, не увенчались успехом. В том числе и из-за регулярных перестановок в кабинетах власти…

Клопотенко мог бы быть "прикольным" политиком (фото: РБК-Украина)

Возможно, если бы самого Евгения Викторовича избрали в Раду, то у него получилось бы изменить ситуацию? Кто знает. Но мысли о том, чтобы стать частью украинского политикума, у него присутствуют.

"Со своим рейтингом узнаваемости я могу легко пойти в политику. Придумаем кампанию, наберем политтехнологов… Но куда мне идти? Депутатом быть и писать законы? Я не буду писать законы - не умею и никогда не хотел. Возглавить министерство? Супер! Я "за" возглавить министерство. Но мне надо отказаться от своих бизнесов публично. Я откажусь, буду зарабатывать 48 тысяч гривен. Я не против. Но все свои рестораны куда девать? Закрыть просто? Чтобы что? Чтобы страна процветала? Я рад… Но я придумал другую стратегию", - делится Евгений.

На самом деле эту стратегию он не придумал, а позаимствовал у одного из самых знаменитых украинцев всех времен - мецената, проводника национального движения Андрея Шептицкого, который "построил молочный завод, всю молочку продавал в Польшу, а заработанные деньги вкладывал в украинские школы".

"Я создам огромную бизнес-империю, которая будет приносить множество денег. И я 50-60% этих денег буду отдавать на развитие страны. Это гораздо проще. Мне сейчас на написание программы для школьного питания нужно 150 тысяч долларов. В министерстве говорят: давай мы тебе дадим. Я говорю: не надо. Я не хочу брать деньги у государства. Я возьму свои, которые бизнес приносит, напишу программу и изменю школьное питание. Это же гораздо легче. Я уже в политике, если можно так сказать, потому что меняю какие-то общественные процессы, у меня есть какое-то мнение, которое влияет на общество. Просто я не получаю зарплату от граждан и граждане меня не выбирали. Я вроде бы и не политик, но я активно консультирую, помогаю, даю свои силы и энергию, душу, деньги - все даю, чтобы только наша страна становилась лучше", - рассуждает Евгений.

Непосредственно в политику пока холостой и бездетный Клопотенко готов идти, если в таком же семейном статусе "дотянет до 45-50 лет".

"Тогда я все бизнесы отдам, буду делать рок-н-ролл. В 55 меня посадят или убьют. Потому что точно я реформирую эту страну!" - уверен ресторатор.

Клопотенко успешно реформирует систему школьного питания (фото: facebook.com/ievgen.klopotenko)

Итак, можно сказать, что продолжающаяся реформа школьного питания - это один из "политических" шагов Евгения, которые он предпринимает, не находясь непосредственно у власти.

Конечно, менять то, что укоренялось десятилетиями в образовательных учреждениях, не просто. Даже - сложно. Но процесс медленно, но неумолимо двигается вперед.

Недавно в рамках реформы 60 школьных поваров прошли интенсивное обучение, и теперь они поделятся опытом с коллегами.

"Они должны научить каждый по 40 поваров. Мы создали места, куда могут громады отправлять своих поваров совершенствовать их навыки и умения, чтобы они потом готовили более полезную и качественную еду. Также мы в процессе написания нового большого сборника меню и его цифровизации", - говорит. Клопотенко.

Цифровое меню будет доступно в будущем на платформе "Мрія" - это некий аналог "Дії", посвященный детям. В этом приложении школьные повара смогут в три клика сгенерировать хорошее и вкусное меню. Вместе с тем у родителей будет возможность следить за тем, чем кормят их детей в учебном заведении, а у экспертов-реформаторов - "фильтровать котлеты по-пожарски и ужасную печень".

При этом на вопрос "как готовить вкусную и полезную еду на допотопном оборудовании, которым укомплектовано большинство сельских школ?" Евгений отвечает: проблема не в материальной базе. Потому есть школы, "где и на старых кухнях повара готовят, как боги".

Клопотенко неустанно работает во благо Украины (фото: facebook.com/ievgen.klopotenko)

Тем не менее, сейчас реформаторы думают, как решать вышеозвученный вопрос. И варианты есть. К примеру, в новых школах могут появиться фабрики-кухни, которые будут кормить десятки других заведений. Или обеды из опорных школ можно развозить в несколько соседних школ.

"ОТГ на местах общаются, находят решение. Не будет так, что мы все переоборудоваем - и все заработает. Надо искать возможности, варианты. Мы живем во время войны. И до войны оборудование на кухне это была не самая большая проблема в обществе. Проблемы есть. Можем ли мы их решить сразу? Нет. Идем к их решению? Да, идем", - уверяет Клопотенко и добавляет, что никакие хейтеры не отразят в нем идею реформирования школьного питания.

"Что скажут мои избиратели, если сейчас я не доведу начатое до конца?" - смеется он.

Люди хейтят, потому что им нужна любовь

В общем, к критике и хейту он относится нормально. Но воевать и отвечать хейтом на хейт не собирается.

"Мне пишут: вот галимая еда в Яблоновском ОТГ. Я соглашаюсь: да, я - говно. Но потом пишут из других ОТГ, где еда хорошая. Но раньше была еда д*рьмо везде. Теперь еда д*ерьмо в 30%, а в 70% стала лучшей... Люди хейтят, потому что им нужна любовь, их надо обнять, поцеловать, поддержать, приехать к ним и поговорить. Они кричат, потому что им больно. Те, кому пофиг, - они не комментируют. Те, кто комментирует, - им это болит. Но я не могу всех обнять", - жалуется ресторатор.

И сам Клопотенко критиковать тоже умеет. Правда, его критические замечания и претензии - вполне обоснованные и аргументированные. В частности, к украинским артистам, которые до 24 февраля выступали в России, или выехали из Украины сразу с началом полномасштабного вторжения. Хотя Светлана Лобода, Олег Винник и другие могут оправдать себя в глазах Евгения и многих наших граждан.

"Выходишь на месте Лободы и говоришь: Путин лох, я украинка, а все россяине - дебилы, все российские песни "пока", я была дурой, ничего не понимала, простите меня за то, что я была тупорылой, теперь я хочу, чтобы вы меня приняли обратно, потому что поняла, что такое Украина, поняла смыслы. И начинает реально что-то делать. Если просто надевает вышиванку и ходит - сразу "в топку". Но если она реально понимает, чем живет общество, поддерживает, делает - тогда окей. Но нет! Если бы она могла так сказать - давно бы сказала", - приводит он пример.

А вот Винник, ныне живущий в Германии, по мнению Евгения, "просто плюнул на свою миллионную аудиторию". Но это полбеды…

"Худшее то, что он вернется - и его будут снова слушать. И это одна из величайших х*рень, которые меня бесят.. Это для меня боль", - с грустью в глазах говорит шеф.

Клопотенко советует всем звездам брать пример с Даши Астафьевой, которая не уехала из страны, пошла волонтерить с 24 февраля, ведет украиноязычный YouTube-канал.

"Она просто свою душу показала. Вот и все, что нужно сделать. А такие люди, как Лобода или Винник… Они тоже сделают это, но после Победы. Они скажут "я же была/был за Украину". Но будет уже поздно" , - уверен Евгений.

Клопотенко не уважает артистов, не имеющих четкой позиции касательно войны в Украине (фото: facebook.com/ievgen.klopotenko)

К когорте тех, кто несет угрозу социуму, Клопотенко относит и Алексея Арестовича, ставя того в один ряд с украинофобом Анатолием Шарием.

"Когда ты лечишь гнойную рану, но не до конца промыл ее, - она загнивается снова... За Шария годами кричали-кричали, а когда оказалось, что он коллаборант - все обалдели. Или Дубинский. Уже Америка на него санкции возложила, проверки, ДБР. А кто-то такой сидит и думает: да нет, он нормальный, позовем на утреннее шоу… А потом, когда его посадят, все скажут: да не было похоже, что он подонок!" - едва сдерживает отчаяние Евгений.

Почему вообще в Украине так много коллаборантов? Почему люди, даже уже во времена независимости ездившие по миру, удивлялись благам западной цивилизации, восхищались тамошним сервисом, инфраструктурой, уровнем жизни, возвращаясь в свой город/села, включали в полную громкость Басту, восхваляли "Операцию Ы" и рассказывали родственникам и соседям, что "надо тянуться к России", потому что "Запад загнивает"? Ответ, по мнению Клопотенко, довольно простой: "мы не жили в Украине, мы жили в какой-нибудь переходной Украине".

"Думаю, те люди искренне не понимали, какая разница между Украиной и Россией... Они были уверены, что мы ничем не отличаемся: политическое устройство похоже, тебя могут посадить просто так, все боятся милицию... И сейчас эти люди есть, они не изменятся. Они думают "зачем эта война?", "почему я должен думать о политике?", "у меня одна жизнь, хочу прожить ее по-своему". Приходят домой, включают российскую музыку, плачут по своей молодости... Нужно просто подождать, когда они умрут", - говорит кулинар и добавляет, что вся надежда сегодня только на детей, головы которых не зашорены советским и российским д*рьмом, что насаждалось не одному поколению украинцев.

Украинец не может не любить борщ

Интересно, что определить потенциального коллаборанта или украинофоба сегодня можно с помощью борща. Есть даже конкретный пример: еще до войны актриса и ведущая кулинарных шоу Юлия Высоцкая, которая в свое время "паслась" на одном из украинских каналов, заявила в интервью, что "ненавидит борщ". И угадайте, осудила ли она Путина за нападение на нашу страну?

Да, говорит Евгений, борщ как блюдо можно любить, или не любить ("может, ты в детстве просто ел галимый борщ"). Но в контексте национального единения борщ - это отражение нас, это наша ценность.

"Ни один украинец, который себя отождествляет с Украиной в настоящем и будущем (я уверен, что ни один!), не может сказать, что не любит борщ. Он может сказать "я еще не съел своего лучшего борща", или что "все борщи, которые я ел, были не очень". Но скажет, что борщ - наш! Это как символ Украины. Поэтому ты не можешь сказать, что ты против борща", - говорит амбассадор этого блюда.

Более того, Клопотенко даже начинает определенную "борщевую философию", основной посыл которой заключается в таком сравнении: "как у каждого борща есть свой уникальный рецепт, но он остается борщом, так же мы все разные по своему мнению, но мы - украинцы". Ге-ни-аль-но!

Во время нашего общения Евгений подчеркнул, что все его русскоязычные друзья и знакомые любят борщ как символ. Но отсюда следующий вопрос напросился сам собой: "есть ли будущее у русского языка в Украине?"

"Конечно есть!" - даже выкрикивает герой интервью.

Он убежден, что "Пугачева первая сюда приедет, будет на русском петь, будут проданы все билеты".

Чем дольше будет война - тем больше будет украинского языка

"То, что украинского языка стало больше - это все равно не критическая масса… Это нужно огромную государственную политику проводить в школах, в информационном пространстве. И тогда, возможно, за 20 лет все украинизируются", - уверен Евгений.

Понятно, что заканчивать наш разговор не годилось на любых пессимистических нотах. Поэтому во время блица мы с Клопотенко поиграли в ассоциации.

Украинцев, например, Евгений описывает как "большую когорту людей, которые обожают кого-то п*здить". Елену Зеленскую видит в образе "мифологической богини".

"ВСУ?" - забрасываю я.

"Боги", - коротко, но уверенно отвечает Клопотенко.

Кроме всего этого, мы также поговорили с Евгением:

о судьбе Житнего рынка, который Клопотенко взялся трансформировать

о том, что нужно сделать со скульптурой "Родина-мать" и другими памятниками в Киеве

о "хороших россиянах" и вообще россиян

о блюдах, которые будут на поминках у Путина

о том, как перестать ностальгировать по "совку" и бедному детству

о Борисе Бурде и Иво Бобуле

о дорогих ресторанах и плохой еде в них

И это лишь краткий список тем, поднятых в интервью, полную версию которого вы можете посмотреть на YouTube-кнале РБК-Украина прямо сейчас.