"Ригав я на вас торішньою паскою": Клопотенко жестко ответил Роскомнадзору

Роскомнадзор направил украинскому кулинару Евгению Клопотенко предупреждение о распространении "информации с нарушением законодательства". Но он быстро и категорично ответил враждебному ведомству.

Что Роскомнадзор хочет от Клопотенко

Такого "внимания" ресторатор заслужил благодаря публикации, сделанной более года назад. В ведомстве заметили, что в статье Клопотенко о чечевице от 26 февраля 2022 было размещено обращение к россиянам о том, что "их власть развязала преступную войну против украинцев".

Вспомним, что еще год назад многие верили в существование "хороших русских" и обращались к ним с просьбой сопротивляться преступной власти.

Такое обращение Клопотенко не понравилось Роскомнадзору (скриншот)

Именно за это Евгений Клопотенко и получил предупреждение "в течение суток удалить ложную информацию". В противном случае ресурс Клопотенко будет заблокирован на территории РФ.

Клопотенко резко ответил

Кулинар посоветовал Роскомнадзору переходить на украинский, "чтобы легче было потом", а впоследствии добавил, "а взагалі ригав я на вас торішньою паскою".