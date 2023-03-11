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"Ригав я на вас торішньою паскою": Клопотенко жестко ответил Роскомнадзору

Новина українською →
Суббота 11 марта 2023 21:49
"Ригав я на вас торішньою паскою": Клопотенко жестко ответил Роскомнадзору Евгений Клопотенко (фото: instagram.com/klopotenko)
Автор: Светлана Мащенко

Роскомнадзор направил украинскому кулинару Евгению Клопотенко предупреждение о распространении "информации с нарушением законодательства". Но он быстро и категорично ответил враждебному ведомству.

О деталях инцидента Клопотенко рассказал в Twitter.

Что Роскомнадзор хочет от Клопотенко

Такого "внимания" ресторатор заслужил благодаря публикации, сделанной более года назад. В ведомстве заметили, что в статье Клопотенко о чечевице от 26 февраля 2022 было размещено обращение к россиянам о том, что "их власть развязала преступную войну против украинцев".

Вспомним, что еще год назад многие верили в существование "хороших русских" и обращались к ним с просьбой сопротивляться преступной власти.

&quot;Ригав я на вас торішньою паскою&quot;: Клопотенко жестко ответил Роскомнадзору

Такое обращение Клопотенко не понравилось Роскомнадзору (скриншот)

Именно за это Евгений Клопотенко и получил предупреждение "в течение суток удалить ложную информацию". В противном случае ресурс Клопотенко будет заблокирован на территории РФ.

Клопотенко резко ответил

Кулинар посоветовал Роскомнадзору переходить на украинский, "чтобы легче было потом", а впоследствии добавил, "а взагалі ригав я на вас торішньою паскою".

Ранее в интервью звездный кулинар рассказал, чем бы накормил Путина, если бы готовил ему последний ужин.

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Евгений Клопотенко