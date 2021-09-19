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Клопотенко розкрив секретний інгредієнт для приготування ідеальної аджики на зиму

Автор: Світлана Мащенко

Ресторатор Євген Клопотенко поділився рецептом смачної аджики на зиму. Переможець МастерШеф додав в соус секретний інгредієнт, завдяки якому він вийде пікантним і незвичайним.

Своїм рецептом кулінар поділився на особистому сайті.

Кілька порад і той самий таємний компонент

Кулінар каже, що томати для аджики можна брати не тільки червоні, але і жовті, рожеві, чорні. Можна навіть їх заміксувати, щоб колір соусу вийшов незвичайним. Головне - овочі повинні бути м'ясистими з мінімумом насіння.

Солодкі перці теж можна взяти різних кольорів, а з жовтих перців і томатів вийде аджика незвичного кольору.

Гостроту можна регулювати самостійно, експериментуючи з кількістю гострого перцю в ньому.

Яблука повинні бути обов'язково кислими - чим кисліше, тим краще. Ідеально підійде "Симиренко".

В якості секретного інгредієнта для аджики Клопотенко порадив додати сливи або абрикоси, які додадуть ледве помітну солодкість.

Інгредієнти для аджики (на 1,5 л):

  • Томати - 1,5 кг
  • Ріпчаста цибуля - 2 шт.
  • Морква - 3 шт.
  • Солодкий перець - 2 шт.
  • Кислі яблука - 3 шт.
  • Перець чилі - 3-4 шт.
  • Часник - 2 головки.
  • Соняшникова олія - 1/2 склянки
  • Оцет 9% - 1/2 склянки
  • Цукор - 100 г
  • Сіль - 1,5 ст. л.

Покрокове приготування страви

Візьміть всі овочі (томати, цибуля, морква, солодкий перець, яблука, чилі, часник), помийте, очистіть і наріжте такими шматочками, якими зручно пропускати через м'ясорубку з дрібною насадкою.

Пропустіть овочі через м'ясорубку (крім часнику). Перелийте подрібнену масу в каструлю, в якій будете варити аджику, і додайте 1,5 ст. л. солі, 1/2 склянки соняшникової олії, 100 г цукру і 1/2 склянки оцту.  

Варіть аджику на невеликому вогні протягом 60 хвилин. За 10 хвилин до готовності додайте часник, попередньо пропустивши його через часникодавилку або натерши на дрібну тертку. 

Стерилізуйте банки і готову аджику розкладіть по ним, закупорте кришками. Зберігайте банки з аджикою в прохолодному місці. 

Раніше Євген Клопотенко розповів, як приготувати справжній омлет, в який не потрібно додавати молоко.

Також ми писали, що кулінар розповів, як приготувати гостру кавказьку аджику.

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Евгений Клопотенко