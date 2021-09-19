Клопотенко розкрив секретний інгредієнт для приготування ідеальної аджики на зиму

Кілька порад і той самий таємний компонент

Кулінар каже, що томати для аджики можна брати не тільки червоні, але і жовті, рожеві, чорні. Можна навіть їх заміксувати, щоб колір соусу вийшов незвичайним. Головне - овочі повинні бути м'ясистими з мінімумом насіння.

Солодкі перці теж можна взяти різних кольорів, а з жовтих перців і томатів вийде аджика незвичного кольору.

Гостроту можна регулювати самостійно, експериментуючи з кількістю гострого перцю в ньому.

Яблука повинні бути обов'язково кислими - чим кисліше, тим краще. Ідеально підійде "Симиренко".

В якості секретного інгредієнта для аджики Клопотенко порадив додати сливи або абрикоси, які додадуть ледве помітну солодкість.

Інгредієнти для аджики (на 1,5 л):

Томати - 1,5 кг

Ріпчаста цибуля - 2 шт.

Морква - 3 шт.

Солодкий перець - 2 шт.

Кислі яблука - 3 шт.

Перець чилі - 3-4 шт.

Часник - 2 головки.

Соняшникова олія - 1/2 склянки

Оцет 9% - 1/2 склянки

Цукор - 100 г

Сіль - 1,5 ст. л.

Покрокове приготування страви

Візьміть всі овочі (томати, цибуля, морква, солодкий перець, яблука, чилі, часник), помийте, очистіть і наріжте такими шматочками, якими зручно пропускати через м'ясорубку з дрібною насадкою.

Пропустіть овочі через м'ясорубку (крім часнику). Перелийте подрібнену масу в каструлю, в якій будете варити аджику, і додайте 1,5 ст. л. солі, 1/2 склянки соняшникової олії, 100 г цукру і 1/2 склянки оцту.

Варіть аджику на невеликому вогні протягом 60 хвилин. За 10 хвилин до готовності додайте часник, попередньо пропустивши його через часникодавилку або натерши на дрібну тертку.

Стерилізуйте банки і готову аджику розкладіть по ним, закупорте кришками. Зберігайте банки з аджикою в прохолодному місці.