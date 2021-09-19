Клопотенко раскрыл секретный ингредиент для приготовления идеальной аджики на зиму

Несколько советов и тот самый тайный компонент

Кулинар говорит, что томаты для аджики можно брать не только красные, но и желтые, розовые, черные. Можно даже их замиксовать, чтобы цвет соуса получился необычным. Главное - овощи должны быть мясистыми с минимумом семян.

Сладкие перцы тоже можно взять разных цветов, а из желтых перцев и томатов выйдет аджика непривычного цвета.

Остроту можно регулировать самостоятельно, экспериментируя с количеством острого перца в нем.

Яблоки должны быть обязательно кислыми - чем кислее, тем лучше. Идеально подойдет "Симиренко".

В качестве секретного ингредиента для аджики Клопотенко посоветовал добавить сливы или абрикосы, которые придадут еле заметную сладость.

Ингредиенты для аджики (на 1,5 л):

Томаты - 1,5 кг

Репчатый лук - 2 шт.

Морковь - 3 шт.

Сладкий перец - 2 шт.

Кислые яблоки - 3 шт.

Перец чили - 3-4 шт.

Чеснок - 2 головки.

Подсолнечное масло - 1/2 стакана

Уксус 9% - 1/2 стакана

Сахар - 100 г

Соль - 1,5 ст. л.

Пошаговое приготовление блюда

Возьмите все овощи (томаты, лук, морковь, сладкий перец, яблоки, чили, чеснок), помойте, очистите и нарежьте такими кусочками, которыми удобно пропускать через мясорубку с мелкой насадкой.

Пропустите овощи через мясорубку (кроме чеснока). Перелейте измельченную массу в кастрюлю, в которой будете варить аджику, и добавьте 1,5 ст. л. соли, 1/2 стакана подсолнечного масла, 100 г сахара и 1/2 стакана уксуса.

Варите аджику на небольшом огне в течение 60 минут. За 10 минут до готовности добавьте чеснок, предварительно пропустив его через чеснокодавилку или натерев на мелкую терку.

Стерилизуйте банки и готовую аджику разложите по ним, укупорьте крышками. Храните банки с аджикой в прохладном месте.