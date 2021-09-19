UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Клопотенко раскрыл секретный ингредиент для приготовления идеальной аджики на зиму

Автор: Светлана Мащенко

Ресторатор Евгений Клопотенко поделился рецептом вкуснейшей аджики на зиму. Победитель МастерШеф добавил в соус секретный ингредиент, благодаря которому он получится пикантным и необычным.

Своим рецептом кулинар поделился на личном сайте.

Несколько советов и тот самый тайный компонент

Кулинар говорит, что томаты для аджики можно брать не только красные, но и желтые, розовые, черные. Можно даже их замиксовать, чтобы цвет соуса получился необычным. Главное - овощи должны быть мясистыми с минимумом семян.

Сладкие перцы тоже можно взять разных цветов, а из желтых перцев и томатов выйдет аджика непривычного цвета.

Остроту можно регулировать самостоятельно, экспериментируя с количеством острого перца в нем.

Яблоки должны быть обязательно кислыми - чем кислее, тем лучше. Идеально подойдет "Симиренко".

В качестве секретного ингредиента для аджики Клопотенко посоветовал добавить сливы или абрикосы, которые придадут еле заметную сладость.

Ингредиенты для аджики (на 1,5 л):

  • Томаты - 1,5 кг
  • Репчатый лук - 2 шт.
  • Морковь - 3 шт.
  • Сладкий перец - 2 шт.
  • Кислые яблоки - 3 шт.
  • Перец чили - 3-4 шт.
  • Чеснок - 2 головки.
  • Подсолнечное масло - 1/2 стакана
  • Уксус 9% - 1/2 стакана
  • Сахар - 100 г
  • Соль - 1,5 ст. л.

Пошаговое приготовление блюда

Возьмите все овощи (томаты, лук, морковь, сладкий перец, яблоки, чили, чеснок), помойте, очистите и нарежьте такими кусочками, которыми удобно пропускать через мясорубку с мелкой насадкой.

Пропустите овощи через мясорубку (кроме чеснока). Перелейте измельченную массу в кастрюлю, в которой будете варить аджику, и добавьте 1,5 ст. л. соли, 1/2 стакана подсолнечного масла, 100 г сахара и 1/2 стакана уксуса.  

Варите аджику на небольшом огне в течение 60 минут. За 10 минут до готовности добавьте чеснок, предварительно пропустив его через чеснокодавилку или натерев на мелкую терку. 

Стерилизуйте банки и готовую аджику разложите по ним, укупорьте крышками. Храните банки с аджикой в прохладном месте. 

Ранее Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить настоящий омлет, в который не нужно добавлять молоко.

Также мы писали, что кулинар рассказал, как приготовить острую кавказскую аджику.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евгений Клопотенко