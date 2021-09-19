Клопотенко раскрыл секретный ингредиент для приготовления идеальной аджики на зиму
Ресторатор Евгений Клопотенко поделился рецептом вкуснейшей аджики на зиму. Победитель МастерШеф добавил в соус секретный ингредиент, благодаря которому он получится пикантным и необычным.
Своим рецептом кулинар поделился на личном сайте.
Несколько советов и тот самый тайный компонент
Кулинар говорит, что томаты для аджики можно брать не только красные, но и желтые, розовые, черные. Можно даже их замиксовать, чтобы цвет соуса получился необычным. Главное - овощи должны быть мясистыми с минимумом семян.
Сладкие перцы тоже можно взять разных цветов, а из желтых перцев и томатов выйдет аджика непривычного цвета.
Остроту можно регулировать самостоятельно, экспериментируя с количеством острого перца в нем.
Яблоки должны быть обязательно кислыми - чем кислее, тем лучше. Идеально подойдет "Симиренко".
В качестве секретного ингредиента для аджики Клопотенко посоветовал добавить сливы или абрикосы, которые придадут еле заметную сладость.
Ингредиенты для аджики (на 1,5 л):
- Томаты - 1,5 кг
- Репчатый лук - 2 шт.
- Морковь - 3 шт.
- Сладкий перец - 2 шт.
- Кислые яблоки - 3 шт.
- Перец чили - 3-4 шт.
- Чеснок - 2 головки.
- Подсолнечное масло - 1/2 стакана
- Уксус 9% - 1/2 стакана
- Сахар - 100 г
- Соль - 1,5 ст. л.
Пошаговое приготовление блюда
Возьмите все овощи (томаты, лук, морковь, сладкий перец, яблоки, чили, чеснок), помойте, очистите и нарежьте такими кусочками, которыми удобно пропускать через мясорубку с мелкой насадкой.
Пропустите овощи через мясорубку (кроме чеснока). Перелейте измельченную массу в кастрюлю, в которой будете варить аджику, и добавьте 1,5 ст. л. соли, 1/2 стакана подсолнечного масла, 100 г сахара и 1/2 стакана уксуса.
Варите аджику на небольшом огне в течение 60 минут. За 10 минут до готовности добавьте чеснок, предварительно пропустив его через чеснокодавилку или натерев на мелкую терку.
Стерилизуйте банки и готовую аджику разложите по ним, укупорьте крышками. Храните банки с аджикой в прохладном месте.
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