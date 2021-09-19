ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Клопотенко раскрыл секретный ингредиент для приготовления идеальной аджики на зиму

Новина українською →
Воскресенье 19 сентября 2021 11:11
Клопотенко раскрыл секретный ингредиент для приготовления идеальной аджики на зиму Фото: Евгений Клопотенко (instagram.com/klopotenko)
Автор: Светлана Мащенко

Ресторатор Евгений Клопотенко поделился рецептом вкуснейшей аджики на зиму. Победитель МастерШеф добавил в соус секретный ингредиент, благодаря которому он получится пикантным и необычным.

Своим рецептом кулинар поделился на личном сайте.

Несколько советов и тот самый тайный компонент

Кулинар говорит, что томаты для аджики можно брать не только красные, но и желтые, розовые, черные. Можно даже их замиксовать, чтобы цвет соуса получился необычным. Главное - овощи должны быть мясистыми с минимумом семян.

Сладкие перцы тоже можно взять разных цветов, а из желтых перцев и томатов выйдет аджика непривычного цвета.

Остроту можно регулировать самостоятельно, экспериментируя с количеством острого перца в нем.

Яблоки должны быть обязательно кислыми - чем кислее, тем лучше. Идеально подойдет "Симиренко".

В качестве секретного ингредиента для аджики Клопотенко посоветовал добавить сливы или абрикосы, которые придадут еле заметную сладость.

Клопотенко раскрыл секретный ингредиент для приготовления идеальной аджики на зиму

Ингредиенты для аджики (на 1,5 л):

  • Томаты - 1,5 кг
  • Репчатый лук - 2 шт.
  • Морковь - 3 шт.
  • Сладкий перец - 2 шт.
  • Кислые яблоки - 3 шт.
  • Перец чили - 3-4 шт.
  • Чеснок - 2 головки.
  • Подсолнечное масло - 1/2 стакана
  • Уксус 9% - 1/2 стакана
  • Сахар - 100 г
  • Соль - 1,5 ст. л.

Пошаговое приготовление блюда

Возьмите все овощи (томаты, лук, морковь, сладкий перец, яблоки, чили, чеснок), помойте, очистите и нарежьте такими кусочками, которыми удобно пропускать через мясорубку с мелкой насадкой.

Пропустите овощи через мясорубку (кроме чеснока). Перелейте измельченную массу в кастрюлю, в которой будете варить аджику, и добавьте 1,5 ст. л. соли, 1/2 стакана подсолнечного масла, 100 г сахара и 1/2 стакана уксуса.  

Клопотенко раскрыл секретный ингредиент для приготовления идеальной аджики на зимуКлопотенко раскрыл секретный ингредиент для приготовления идеальной аджики на зимуКлопотенко раскрыл секретный ингредиент для приготовления идеальной аджики на зиму

Варите аджику на небольшом огне в течение 60 минут. За 10 минут до готовности добавьте чеснок, предварительно пропустив его через чеснокодавилку или натерев на мелкую терку. 

Стерилизуйте банки и готовую аджику разложите по ним, укупорьте крышками. Храните банки с аджикой в прохладном месте. 

Клопотенко раскрыл секретный ингредиент для приготовления идеальной аджики на зимуКлопотенко раскрыл секретный ингредиент для приготовления идеальной аджики на зиму

Ранее Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить настоящий омлет, в который не нужно добавлять молоко.

Также мы писали, что кулинар рассказал, как приготовить острую кавказскую аджику.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евгений Клопотенко
LITE
Михайлово чудо 2021: самые важные традиции, запреты и что нужно обязательно сделать
Михайлово чудо 2021: самые важные традиции, запреты и что нужно обязательно сделать