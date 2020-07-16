Цей швидкий спосіб допоможе перевірити сир на натуральність

Як перевірити сир на справжність (фото: pixabay.com)

Як швидко і доступно відрізнити якісний сир від продукту з домішками

Якісний сир буває складно знайти через жадібність виробників, які домішують туди все що тільки можна: крохмаль, воду, рослинні жири і навіть... вапно. Особливо грішать цим торговці на ринках, прагнучи до великих об'ємів і виторгу.

Але є чіткі вимоги, як повинен виглядати, пахнути і якого смаку повинен бути хороший сир. За кольором і консистенцією продукт повинен бути білим або ж кремовим, рівномірним по своїй масі, а за жирністю від 9 до 18 %. Все інше - сирний продукт, який тільки засмутить вас своїми смаковими якостями. Після вивертів і хитрощів виробника виходить не надто корисне сирне місиво, пише tvorogclub.

Що ж додають у сир, щоб його стало більше?

Виробники часто грішать такими інгредієнтами:

вода,

кефір,

білок соєвого типу,

рослинні жири,

крохмаль,

добавки фруктового типу,

вапно.

Вапно, звичайно ж, часто-густо в сир не кладуть, але випадки були.

Як відрізнити натуральний сир від підробки?

Звичайно ж, точніше всього буде звернутися в лабораторію. Але не всі захочуть возитися і витрачатися, тому розповімо про прості способи.

"На око"

Візуальна оцінка - перше, що ви повинні зробити при оцінці продукту. Якщо колір сиру відмінний від білого або кремового, а консистенція нерівномірна, швидше за все перед вами якась суміш незрозуміло чого.

Понюхати й спробувати

Таким чином вдасться відрізнити сир із сухого молока. У такого запах і смак дуже слабо виражені.

Чи є крохмаль і інші радощі

Крохмаль - один з найулюбленіших у фальсифікаторів. Візуально його не побачиш, але можна зробити це за допомогою краплі йоду. Якщо сир посинів, перед вами сир з крохмалем.

Цікаво, що така перевірка ефективна і для виявлення води, кефіру, білка соєвого типу, вапна і фруктових добавок, які могли додати при виробництві сиру. Йод повинен залишатися "кольору йоду".

Рослинні жири

Цей спосіб займе трохи більше часу. Якщо залишити шматочок сиру в кімнаті, продукт з такими добавками покриється плівкою жовтого кольору, але смак і запах залишаться такими ж. А ось натуральний сир змінить свій смак і запах при кімнатній температурі, бо почав би киснути.

На рослинні жири можна швидко перевірити, наливши трохи окропу в ємність з сиром - рослинна олія вийде плямами назовні.

Раніше ми писали, який простий спосіб допоможе швидко відрізнити справжню сметану від підробленої.

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