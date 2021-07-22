ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Клопотенко розкрив секрет ідеальної гречаної каші: неймовірно просто!

Новость на русском →
Четвер 22 липня 2021 10:48
Клопотенко розкрив секрет ідеальної гречаної каші: неймовірно просто! Фото: Євген Клопотенко (instagram.com/klopotenko)
Автор: Світлана Мащенко

Ресторатор Євген Клопотенко поділився секретом приготування ідеальної гречаної каші. На думку фахівця, гречка вийде неймовірно смачною, і для цього навіть не обов'язково вмикати плиту.

Про це переможець МастерШеф розповів на своїй сторінці в Instagram.

"Я поділюся з вами наукою і більше не буде вас та каша бісити. Лише викликати приємні почуття ніжності та любові", - запевняє Клопотенко.

Перший секрет: гречку можна не варити

Кулінар впевнений, що достатньо залити кашу рідиною - водою (соком, бульйоном) та зачекати декілька годин (або на ніч).

Пропорція класична - 1:2 (на 100 г гречки - 200 мл рідини).

А якщо ви все ж варите гречку, важливо її не перетримати.

"Якщо гречка, на ваш розсуд, готова, а вода там ще є, то її можна просто злити. От так от у друшляк. Не чекати, доки вона вся всмокчеться та зруйнує зерна", - радить кулінар.

Другий секрет: мийте тарілку одразу

"Одразу мийте тарілку, як поїли гречку. Ви, напевно, не знали, але єгипетські піраміди, насправді, тримаються на засохлій гречці", - додав майстер.

Раніше ми писали, як маринувати огірки з кетчупом чилі. Автори рецепту впевнені, що цей смак здатен підірвати смакові рецептори.

Також український шеф-кухар поділився секретним рецептом тіста для піци, аби вона вийшла не гірше, ніж в ресторані.

Читайте РБК-Україна в Google News
рецепти
LITE
Свято 22 липня: що строго заборонено робити, важливі традиції і у кого іменини
Свято 22 липня: що строго заборонено робити, важливі традиції і у кого іменини