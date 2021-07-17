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Маринуємо хрусткі огірки з кетчупом чилі: ця закуска "підірве" ваші смакові рецептори!

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Субота 17 липня 2021 18:00
Маринуємо хрусткі огірки з кетчупом чилі: ця закуска "підірве" ваші смакові рецептори! Фото: Як замаринувати огірки з кетчупом (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Мариновані огірки з кетчупом чилі - це закуска, що полюбилася багатьом, бо вона здатна "підірвати" ваші смакові рецептори.

Пропонуємо вам приготувати хрусткі огірочки за класичним рецептором, щоб побалувати себе і гостей взимку.

Для того щоб огірки вийшли хрусткими, вони повинні бути пружними і свіжими - найкраще з грядки. Але в будь-якому разі овочі краще замочити на годину в холодній воді перед маринуванням. Якщо тільки зірвали з грядки - досить 20-30 хвилин.

Інгредієнти для огірків з кетчупом (на п'ять літрових банок):

  • Огірки - 3-3,5 кг
  • Кетчуп чилі - 1 упаковка (270 г)
  • Оцет 9% - 1 стакан
  • Цукор - 1 стакан
  • Сіль - 2 ст. л
  • Вода (фільтрована або бутильована) - 1,5 л
  • Лавровий лист
  • Гострий перець чорний і запашний перець горошком, часник - за смаком

1. Ретельно вимийте банки з харчовою содою.

2. Свіжі огірки промийте, зріжте c них плодоніжки.

3. Воду закип'ятіть, додайте в неї кетчуп, цукор, сіль, перемішайте. Влийте оцет. Одержаний маринад прокип'ятіть протягом п'яти хвилин.

4. Банки і кришки простерилізуйте над парою або в мікрохвильовці (тільки банки).

5. Часник наріжте тонкими пластинами, а перець - кружками.

6. Покладіть в чисті банки спеції (запашний і чорний перець, часник, лавровий лист). Гострий перець кладіть за бажанням.

7. Далі в підготовлений посуд щільно укладіть огірки, ретельно їх утрамбуйте і залийте маринадом.

8. Прикрийте банки кришками і поставте їх стерилізувати в каструлю з теплою водою. Літрові ємності стерилізують протягом десяти хвилин.

9. Дістаньте банки, закрийте їх кришками, переверніть і залиште так при кімнатній температурі до повного охолодження.

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