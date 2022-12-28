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Клопотенко представив рецепт вареників із "магією смаку"

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Середа 28 грудня 2022 11:07
Клопотенко представив рецепт вареників із "магією смаку" Фото: Клопотенко поділився рецептом вареників (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Євген Клопотенко представив рецепт вареників, які ви можете готувати у родинному колі, а також можна подати страву на новорічний стіл.

Способом приготування кулінар і ресторатор поділився на своїй сторінці в Instagram.

Для приготування візьміть:

  • 360 грамів борошна
  • 180 мл води
  • сіль
  • 2 ст. л олії

Для начинки

  • 300 грамів свинини
  • смажена цибуля
  • сіль, перець
  • лавровий лист.

Рецепт вареників

Щоб зробити тісто - змішайте 360 г борошна з щіпкою солі, додайте туди 180 мл води, 2ст. л. рослинної олії. Замісіть тісто та залиште відпочивати на 20 хвилин.

Щоб зробити начинку: зваріть 300 г свинини з лавровим листом (40-50 хвилин), дайте охолонути й перебийте м'ясорубкою або блендером.

Якщо виберете блендер - додайте трохи бульйону. Потім змішайте м'ясо з обсмаженою цибулею, сіллю та перцем. Зліпіть вареники й варіть у киплячій воді 5 хвилин.

Щоб зробити соус, потрібно підігріти вершки 20% та додати туди натертий сир. Полийте соусом вареники і подайте до столу. Смачного!

Як ми писали раніше, Клопотенко представив рецепт печеного сала до новорічного столу.

А раніше кулінар поділився рецептом галушок із гарбузом.

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Евгений Клопотенко рецепт