"Настоящая симфония и удовольствие": Клопотенко представил рецепт печеного сала к новогоднему столу
Евгений Клопотенко предложил еще один рецепт к новогоднему столу. Это запеченое сало.
Рецептом приготовления известный кулинар поделился на странице в Instagram.
Вам понадобятся
- Большой кусок сала
- Чеснок - 5 зубков
- Паприка, перец, соль.
"Вы должны запечь сало. Вот вообще без вариантов. Ибо это – настоящая эротика, симфония и наслаждение. Еще я придумал, что до 31.12 буду публиковать ежедневно рецепты украинских праздничных блюд, чтобы вы в Новый год шли с настоящим смыслом. Ибо то, что стоит на наших столах, имеет значение. Наша еда является отражением нашей ментальности", - описал рецепт Клопотенко.
Пошаговый рецепт приготовления
Возьмите красивое сало и нашпигуйте его чесноком (каждый зубчик нужно погрузить в соль). На кусок сала – 5 зубчиков. Посолите само сало, засыпьте паприкой и перцем.
Запекайте 25 минут при 200 градусах. Наслаждайтесь вкусом!
Напомним, что Клопотенко представил рецепт идеальной выпечки.