Клопотенко рассказал правду, почему до сих пор не женат в свои 36 (видео)

Известный шеф-повар и "амбасадор" борща Евгений Клопотенко - один из самых завидных украинских холостяков. Парню уже 36, он отрастил длинный козацкий чуб, но не намерен не то, чтобы жениться, но и до серьезных отношений еще не созрел.

Почему Клопотенко не женат

Евгений признался, что серьезные отношения - депрессивны, и он не видит себя в "классической семье"

"Отношения меня напрягают. Это депрессивная вещь. В классической семье я себя не вижу. Мне нужен мой мир. Ну вроде бы встречаемся, у нас есть дети, мы их воспитываем, но при этом мы не становимся как две половинки одного яблока, а мы как два яблока на одном дереве", - говорит кулинар.

Он признался, что хочет чувствовать свободу и не любит, когда его контролируют.

"Не хочу стандартных вещей. Например: "Почему ты не пришел? Почему не позвонил?" - добавил Клопотенко.

Что известно о Евгении Клопотенко

Евгений Клопотенко родился 23 ноября 1986 года в Киеве, по гороскопу он Стрелец.

Сейчас он - ресторатор, общественный активист, исследователь украинской кухни, блогер и телеведущий. Свою славу Женя снискал в 2015 году, когда принял участие в 5 сезоне украинского кулинарного шоу МастерШеф, стал его победителем и заявил, что намерен изменить культуру питания в Украине.

Кулинар неоднократно заявлял, что любит, когда отношения легкие и "свободные". Большую часть времени и страсти кулинар посвящает своей карьере.