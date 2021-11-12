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Клопотенко поділився секретом смачнющої домашньої шаурми, яка підкорить ваше серце

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П'ятниця 12 листопада 2021 07:30
Клопотенко поділився секретом смачнющої домашньої шаурми, яка підкорить ваше серце Фото: Євген Клопотенко (instagram.com/klopotenko)
Автор: Світлана Мащенко

Ресторатор Євген Клопотенко розповів, як приготувати смачну, соковиту домашню шаурму з йогуртовим соусом. Ця популярна арабська страва, приготована своїми руками, підкорить ваше серце, впевнений переможець МастерШеф.

Рецептом він поділився на своєму сайті.

Інгредієнт:

  • Телятина ( м'якоть) - 400 г
  • Томат - 2 шт.
  • Кетчуп - 3 ст. л.
  • Натуральний йогурт - 100 мл
  • Петрушка - 1 пучок
  • Червона цибуля - 1-2 шт.
  • Соєвий соус - 4 ст. л.
  • Часник - 2 зубчики
  • Сіль - за смаком
  • Лаваш - 4 шт.

Покрокове приготування шаурми

М'ясо наріжте тонкими смужками і трохи відбийте. Візьміть м'якоть без жирових прожилок, ідеальний варіант - вирізка або лопатка.

М'ясо перекладіть в миску, додайте соєвий соус і подрібнений часник. Замаринуйте телятину протягом 10 хвилин. Духовку розігрійте до 180 градусів.

Перекладіть м'ясо на вистелене пергаментом деко і запікайте в духовці протягом 15 хвилин. Після цього поріжте його тоненькими смужками.

Подрібніть половину петрушки і з'єднайте з сіллю і йогуртом. Цибулю наріжте півкільцями. Помідори відокремте від насіння і наріжте смужками.

Викладіть м'ясо з овочами на лаваш, додайте йогуртовий соус, кетчуп і петрушку. Загорніть лаваш в рол і підсушіть на гарячій сковороді без жиру приблизно 5 хвилин, періодично перевертаючи.

Дивіться на відео нижче, як майстерно Клопотенко готує ці ласощі:

Раніше ми писали, що кулінар Сергій Джуренко дав рецепт домашніх бургерів, які виходять ще смачніше, ніж в ресторані.

Також Євген Клопотенко поділився секретом готування смачних пиріжків з м'ясом.

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Евгений Клопотенко
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