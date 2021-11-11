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Кулінар дав простий рецепт домашнього бургера: буде краще, ніж в ресторані!

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Четвер 11 листопада 2021 15:11
Кулінар дав простий рецепт домашнього бургера: буде краще, ніж в ресторані! Фото: кулінар дав простий рецепт домашнього бургера (ілюстративний знімок, pixabay.com)
Автор: Світлана Мащенко

Домашній бургер може вийти не тільки не гірше, але і навіть краще, ніж ресторанний. І хоча це все ж фастфуд, з яким не можна частити, зате ви точно знаєте, що всі інгредієнти там свіжі і ретельно вами підібрані. За бажання в наш бургер можна додати сир - тоді у нас вийде справжній чізбургер.

Як приготувати домашній бургер з котлетою, розповів кулінар Сергій Джуренко.

Інгредієнти для домашнього бургера:

  • Булочки для гамбургера - 4 шт.
  • Свинина - 150 г
  • Яловичина - 150 г
  • Яловичий жир - 1 ст. л.
  • Плавлений сир чеддер в плівці - 4 шт.
  • Мариновані корнішони - 5-6 шт.
  • Солодкий білий лук - 1 шт.
  • Помідор - 1 шт.
  • Лист салату-латук - 8 шт.
  • Сіль, чорний перець, паприка
  • Майонез, маринад від корнішонів, гірчиця з цілими зернами, сіль, caxap, паприка, гранульований часник

Покрокове приготування бургера

Кулінар рекомендує взяти готові булочки для бургера з кунжутом - важливо, щоб вони були свіжими.

Візьміть найгостріший ніж і розріжте булочку на три частини. Кожну потрібно трохи обсмажити - в тостері або на сухій сковороді (по 1 хвилині з кожного боку).

Верхню сторону, ту що з кунжутом і низ підсмажувати не потрібно.

Кулінар дав простий рецепт домашнього бургера: буде краще, ніж в ресторані!

Двічі подрібніть м'ясо на м'ясорубці. Якщо воно недостатньо жирне, додайте яловичий жир. І ніяких яєць або хліба.

Посоліть, поперчіть фарш, додайте трохи солодкої сухої паприки - 0,5 ч. л. Ретельно перемішайте.

Кулінар дав простий рецепт домашнього бургера: буде краще, ніж в ресторані!Кулінар дав простий рецепт домашнього бургера: буде краще, ніж в ресторані!

Сформуйте чотири котлети за допомогою двох обробних дощок, поліетилену і круглого циліндра (такого, який зазвичай застосовується для формування заготовок з тіста для пельменів).

Для цього розплескайте рукою фарш на дощечку встелену поліетиленом, накрийте другою такою же дощечкою з поліетиленом. Притисніть і обріжте формою по діаметру нашої булки (трохи більше, так як котлета на 1-2 см усмажиться). Підсумкова товщина котлети для бургера повинна бути 8-10 мм.

Обсмажте котлети на сухому грилі або сковорідці протягом 3-4 хвилин з кожного боку.

Кулінар дав простий рецепт домашнього бургера: буде краще, ніж в ресторані!Кулінар дав простий рецепт домашнього бургера: буде краще, ніж в ресторані!

Приготуйте соус для бургера. Візьміть 3 ст. л. майонезу, до яких додайте 1 ч. л. готової негострої гірчиці c насінням (французької, або діжонської). Додайте дрібку солі і 0,5 ч. л. червоного солодкого перцю, 1 ч. л. цукру і дрібно нарізані корнішони, щіпку гранульованого сухого часнику і перемішайте.

Далі розведіть соус маринадом з баночки c корнішонами до стану кефіру. Соус має бути відчутно кислим і пряним.

Кулінар дав простий рецепт домашнього бургера: буде краще, ніж в ресторані!Кулінар дав простий рецепт домашнього бургера: буде краще, ніж в ресторані!

Сформуйте бургер. Поріжте невеликий стиглий помідор тонкими кружечками, білий солодкий лук - соломкою, замаринуйте в соку лимона або виноградному оцті. Наріжте корнішони.

Змастіть всі внутрішні частини булки соусом не шкодуючи.

Кулінар дав простий рецепт домашнього бургера: буде краще, ніж в ресторані!Кулінар дав простий рецепт домашнього бургера: буде краще, ніж в ресторані!

Розкладіть поверх середньої частини булочки тонко нарізані корнішони, посипте цибулею, викладіть зверху 3-4 кружальця помідора. Потім 2 листочка салату-латуку. Накрийте овочі верхньою частиною булочки.

Покладіть котлету на нижню частину булочки, а зверху - скибочку сиру. Накрийте верхньою сформованою частиною.

Кулінар дав простий рецепт домашнього бургера: буде краще, ніж в ресторані!Кулінар дав простий рецепт домашнього бургера: буде краще, ніж в ресторані!

Ваш ідеальний домашній бургер готовий!

Кулінар дав простий рецепт домашнього бургера: буде краще, ніж в ресторані!

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