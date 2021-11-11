Кулінар дав простий рецепт домашнього бургера: буде краще, ніж в ресторані!

Домашній бургер може вийти не тільки не гірше, але і навіть краще, ніж ресторанний. І хоча це все ж фастфуд, з яким не можна частити, зате ви точно знаєте, що всі інгредієнти там свіжі і ретельно вами підібрані. За бажання в наш бургер можна додати сир - тоді у нас вийде справжній чізбургер.

Інгредієнти для домашнього бургера:

Булочки для гамбургера - 4 шт.

Свинина - 150 г

Яловичина - 150 г

Яловичий жир - 1 ст. л.

Плавлений сир чеддер в плівці - 4 шт.

Мариновані корнішони - 5-6 шт.

Солодкий білий лук - 1 шт.

Помідор - 1 шт.

Лист салату-латук - 8 шт.

Сіль, чорний перець, паприка

Майонез, маринад від корнішонів, гірчиця з цілими зернами, сіль, caxap, паприка, гранульований часник

Покрокове приготування бургера

Кулінар рекомендує взяти готові булочки для бургера з кунжутом - важливо, щоб вони були свіжими.

Візьміть найгостріший ніж і розріжте булочку на три частини. Кожну потрібно трохи обсмажити - в тостері або на сухій сковороді (по 1 хвилині з кожного боку).

Верхню сторону, ту що з кунжутом і низ підсмажувати не потрібно.

Двічі подрібніть м'ясо на м'ясорубці. Якщо воно недостатньо жирне, додайте яловичий жир. І ніяких яєць або хліба.

Посоліть, поперчіть фарш, додайте трохи солодкої сухої паприки - 0,5 ч. л. Ретельно перемішайте.

Сформуйте чотири котлети за допомогою двох обробних дощок, поліетилену і круглого циліндра (такого, який зазвичай застосовується для формування заготовок з тіста для пельменів).

Для цього розплескайте рукою фарш на дощечку встелену поліетиленом, накрийте другою такою же дощечкою з поліетиленом. Притисніть і обріжте формою по діаметру нашої булки (трохи більше, так як котлета на 1-2 см усмажиться). Підсумкова товщина котлети для бургера повинна бути 8-10 мм.

Обсмажте котлети на сухому грилі або сковорідці протягом 3-4 хвилин з кожного боку.

Приготуйте соус для бургера. Візьміть 3 ст. л. майонезу, до яких додайте 1 ч. л. готової негострої гірчиці c насінням (французької, або діжонської). Додайте дрібку солі і 0,5 ч. л. червоного солодкого перцю, 1 ч. л. цукру і дрібно нарізані корнішони, щіпку гранульованого сухого часнику і перемішайте.

Далі розведіть соус маринадом з баночки c корнішонами до стану кефіру. Соус має бути відчутно кислим і пряним.

Сформуйте бургер. Поріжте невеликий стиглий помідор тонкими кружечками, білий солодкий лук - соломкою, замаринуйте в соку лимона або виноградному оцті. Наріжте корнішони.

Змастіть всі внутрішні частини булки соусом не шкодуючи.

Розкладіть поверх середньої частини булочки тонко нарізані корнішони, посипте цибулею, викладіть зверху 3-4 кружальця помідора. Потім 2 листочка салату-латуку. Накрийте овочі верхньою частиною булочки.

Покладіть котлету на нижню частину булочки, а зверху - скибочку сиру. Накрийте верхньою сформованою частиною.

Ваш ідеальний домашній бургер готовий!