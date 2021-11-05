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Ідеальні пиріжки з м'ясом: Клопотенко поділився простим рецептом

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П'ятниця 05 листопада 2021 09:00
Ідеальні пиріжки з м'ясом: Клопотенко поділився простим рецептом Фото: Євген Клопотенко (instagram.com/klopotenko)
Автор: Світлана Мащенко

Ресторатор Євген Клопотенко поділився рецептом ідеальних пиріжків з м'ясів, спечених в духовці. Кулінар запропонував трохи поекспериментувати з начинкою і формою, запевняючи, що готувати - просто, а смак виходить неймовірним.

Про це переможець МастерШеф розповів на своєму сайті.

В якості начинки Клопотенко взяв свинячий фарш, трохи обсмажив його і не став додавати цибулю. Форма наших пиріжків буде трикутною, а макова посипка додасть смаку пікантності.

Ідеальні пиріжки з м'ясом: Клопотенко поділився простим рецептом

Фото: так будуть виглядати наші пиріжки

Інгредієнти для пиріжків з м'ясом:

Для тіста:

  • Борошно - 500 г
  • Сухі дріжджі - 1 пакетик
  • Цукор - 1 ст. л.
  • Сіль - 1/2 ч. л.
  • Яйце - 1 шт.
  • Молоко - 250 мл
  • Соняшникова олія - 50 мл

Для начинки:

  • Свинина (нежирна) - 500-600 г
  • Соняшникова олія - 2-3 ст. л.
  • Часник - 1-2 зубчики
  • Соєвий соус - 50 мл
  • Томатна паста - 1 ст. л.
  • Зіра - 1/2 ч. л.
  • Жовток (для змазування пиріжків) - 1 шт.
  • Молоко (для змазування пиріжків) - 2 ст. л.
  • Мак (опціонально) - 1 ст. л.
  • Сіль і перець - за смаком

Покрокове приготування страви

Підготуйте всі інгредієнти для приготування пиріжків з м'ясом. Увімкніть духовку розігріватися до 180 градусів.

Для тіста візьміть 500 г борошна, 1 ст. л. цукру, 1/2 ч. л. солі, 1 яйце, 50 мл соняшникової олії і 1 пакетик сухих дріжджів, влийте 250 мл молока. Замісіть тісто.

Важливо, щоб дріжджі були якомога свіжішими, крім того пропорції на упаковці можуть відрізнятися в залежності від виробника.

Ідеальні пиріжки з м'ясом: Клопотенко поділився простим рецептом

Свинину (500 г) наріжте невеликими кубиками і зробіть фарш за допомогою м'ясорубки.

Готове тісто покладіть в миску, змащену соняшниковою олією, накрийте рушником і поставте в тепле місце без протягів на 45-60 хвилин.

Розігрійте сковорідку з 2-3 ст. л. соняшникової олії і викладіть 1-2 розчавлених зубчики часнику. Приблизно через 2-3 хвилини, після того як масло ароматизувалося, вийміть часник зі сковорідки.

Після того, як ви витягли часник, викладіть на сковороду свинячий фарш і підсмажте кілька хвилин. Влийте 50 мл соєвого соусу. Через кілька хвилин додайте до фаршу 1 ст. л. томатної пасти, трохи солі і перець за смаком.

Перемішайте, щоб паста і сіль з перцем рівномірно розподілилися в фарші, і смажте до готовності м'яса.

Ідеальні пиріжки з м'ясом: Клопотенко поділився простим рецептомІдеальні пиріжки з м'ясом: Клопотенко поділився простим рецептомІдеальні пиріжки з м'ясом: Клопотенко поділився простим рецептом

Коли тісто підійшло, обімніть його і розділіть на 12 рівних частин. Розкачайте кожну кульку тіста в тонкий пласт за допомогою качалки.

Викладіть в середину кожного пласта м'ясну начинку і сформуйте пиріжки. Форму кулінар вирішив зробити трикутну, але можна і будь-яку іншу.

Викладіть сформовані пиріжки на деко, застелене пергаментом, швом вниз.

Змішайте 1 жовток з 2 ст. л. молока і змастіть пиріжки цією сумішшю для отримання рум'яної скоринки.

Ідеальні пиріжки з м'ясом: Клопотенко поділився простим рецептомІдеальні пиріжки з м'ясом: Клопотенко поділився простим рецептомІдеальні пиріжки з м'ясом: Клопотенко поділився простим рецептом

Якщо є бажання, посипте пиріжки 1 ст. л. маку-смак буде дуже цікавим.

Випікайте пиріжки в розігрітій до 180 градусів духовці на середньому рівні приблизно 25-30 хвилин.

Ідеальні пиріжки з м'ясом: Клопотенко поділився простим рецептом

Раніше кулінар також поділився рецептом смачної гарбузової каші з рисом.

Також Клопотенко розповів, як швидко і просто приготувати листкове тісто вдома.

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Евгений Клопотенко
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