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Клопотенко поделился секретом вкуснейшей домашней шаурмы, которая покорит ваше сердце

Новина українською →
Пятница 12 ноября 2021 07:30
Клопотенко поделился секретом вкуснейшей домашней шаурмы, которая покорит ваше сердце Фото: Евгений Клопотенко (instagram.com/klopotenko)
Автор: Светлана Мащенко

Ресторатор Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить вкусную, сочную домашнюю шаурму с йогуртовым соусом. Это популярнейшее арабское блюдо, приготовленное своими руками, покорит ваше сердце, уверен победитель МастерШеф.

Рецептом он поделился на своем сайте.

Ингредиенты:

  • Телятина (мякоть) - 400 г
  • Томат - 2 шт.
  • Кетчуп - 3 ст. л.
  • Натуральный йогурт - 100 мл
  • Петрушка - 1 пучок
  • Красный лук - 1-2 шт.
  • Соевый соус - 4 ст. л.
  • Чеснок - 2 зубчика
  • Соль - по вкусу
  • Лаваш - 4 шт.

Пошаговое приготовление шаурмы

Мясо нарежьте тонкими полосками и немного отбейте. Возьмите мякоть без жировых прожилок, идеальный вариант - вырезка или лопатка.

Мясо переложите в миску, добавьте соевый соус и измельченный чеснок. Замаринуйте телятину в течение 10 минут. Духовку разогрейте до 180 градусов.

Переложите мясо на выстеленный пергаментом противень и запекайте в духовке в течение 15 минут. После этого порежьте его тоненькими полосками.

Измельчите половину петрушки и соедините с солью и йогуртом. Лук нарежьте полукольцами. Помидоры отделите от семян и нарежьте полосками.

Выложите мясо с овощами на лаваш, добавьте йогуртовый соус, кетчуп и петрушку. Заверните лаваш в ролл и подсушите на горячей сковороде без масла примерно 5 минут, периодически переворачивая.

Смотрите на видео ниже, как мастерски Клопотенко готовит это лакомство:

Ранее мы писали, что кулинар Сергей Джуренко дал рецепт домашних бургеров, которые получаются еще вкуснее, чем в ресторане.

Также Евгений Клопотенко поделился секретом готовки вкуснейших пирожков с мясом.

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Евгений Клопотенко
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