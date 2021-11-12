Клопотенко поделился секретом вкуснейшей домашней шаурмы, которая покорит ваше сердце

Ресторатор Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить вкусную, сочную домашнюю шаурму с йогуртовым соусом. Это популярнейшее арабское блюдо, приготовленное своими руками, покорит ваше сердце, уверен победитель МастерШеф.

Рецептом он поделился на своем сайте .

Ингредиенты:

Телятина (мякоть) - 400 г

Томат - 2 шт.

Кетчуп - 3 ст. л.

Натуральный йогурт - 100 мл

Петрушка - 1 пучок

Красный лук - 1-2 шт.

Соевый соус - 4 ст. л.

Чеснок - 2 зубчика

Соль - по вкусу

Лаваш - 4 шт.

Пошаговое приготовление шаурмы

Мясо нарежьте тонкими полосками и немного отбейте. Возьмите мякоть без жировых прожилок, идеальный вариант - вырезка или лопатка.

Мясо переложите в миску, добавьте соевый соус и измельченный чеснок. Замаринуйте телятину в течение 10 минут. Духовку разогрейте до 180 градусов.

Переложите мясо на выстеленный пергаментом противень и запекайте в духовке в течение 15 минут. После этого порежьте его тоненькими полосками.

Измельчите половину петрушки и соедините с солью и йогуртом. Лук нарежьте полукольцами. Помидоры отделите от семян и нарежьте полосками.

Выложите мясо с овощами на лаваш, добавьте йогуртовый соус, кетчуп и петрушку. Заверните лаваш в ролл и подсушите на горячей сковороде без масла примерно 5 минут, периодически переворачивая.

Смотрите на видео ниже, как мастерски Клопотенко готовит это лакомство: