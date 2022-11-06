Десерт без выпечки за 5 минут: без масла, яиц и молока!
Скриншот: Десерт без выпечки за 5 минут
Быстрые десерты – именно то, когда нет времени, света, а иногда и вдохновения, чтобы заморачиваться по несколько часов на кухне.
Рецептом такого десерта поделилась украинская кулинарная блоггер Alina FooDee.
Ингредиенты:
- Бананы – 300 г (3 средних)
- Шоколад – 200 г
Пошаговое приготовление:
Растопите шоколад любым удобным способом (например, на водяной бане). Но не передержите, чтобы шоколад не свернулся.
Измельчите бананы с помощью блендера или вилки.
Смешайте бананы с растопленным шоколадом. Выстелите форму пергаментом или пищевой пленкой.
Поставьте десерт в холодильник на 2-3 часа до застывания.
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