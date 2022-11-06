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Десерт без выпечки за 5 минут: без масла, яиц и молока!

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Воскресенье 06 ноября 2022 16:10
Десерт без выпечки за 5 минут: без масла, яиц и молока! Скриншот: Десерт без выпечки за 5 минут
Автор: Светлана Мащенко

Быстрые десерты – именно то, когда нет времени, света, а иногда и вдохновения, чтобы заморачиваться по несколько часов на кухне.

Рецептом такого десерта поделилась украинская кулинарная блоггер Alina FooDee.

Ингредиенты:

  • Бананы – 300 г (3 средних)
  • Шоколад – 200 г

Пошаговое приготовление:

Растопите шоколад любым удобным способом (например, на водяной бане). Но не передержите, чтобы шоколад не свернулся.

Измельчите бананы с помощью блендера или вилки.

Смешайте бананы с растопленным шоколадом. Выстелите форму пергаментом или пищевой пленкой.

Поставьте десерт в холодильник на 2-3 часа до застывания.

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