Десерт без выпечки за 5 минут: без масла, яиц и молока!

Скриншот: Десерт без выпечки за 5 минут

Быстрые десерты – именно то, когда нет времени, света, а иногда и вдохновения, чтобы заморачиваться по несколько часов на кухне.

Рецептом такого десерта поделилась украинская кулинарная блоггер Alina FooDee.