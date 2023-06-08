Клопотенко поделился рецептом простого летнего десерта. Вы просто влюбитесь! (видео)

Когда на улице безумная жара, есть что-то тяжелое не очень хочется. Но если вы любитель простых сладостей, тогда этот рецепт заварного крема с сезонным дополнением точно для вас.

Ингредиенты

Для приготовления вкусности возьмите:

350 мл молока

270 граммов сахара

3 яйца

50 граммов муки

50 граммов сливочного масла

Простой пошаговый рецепт

Соедините в кастрюле молоко со 150 граммами сахара до появления пара. В отдельной емкости соедините два желтка и одно целое яйцо, остальной сахар и муку. Перемешайте ингредиенты до однородности.

В миску к яйцам влейте половину теплого молока и хорошо перемешайте. Оставшееся молоко немного подогрейте на плите и добавьте туда яичную смесь. При этом постоянно помешивайте, чтобы масса начала густеть. Убавьте огонь до минимального.

Снимайте с огня, добавьте сливочное масло и дайте крему полностью остыть. Можно также накрыть сверху пищевой пленкой "в контакт", то есть, чтобы она касалась поверхности крема.

Главное преимущество такого крема в том, что вы можете использовать его для любых тортов или есть как полноценный десерт. Разложите крем в тарталетки, добавьте любимые ягоды или фрукты, и можно подавать на стол.