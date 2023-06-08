ua ru
Чт, 08 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Клопотенко поделился рецептом простого летнего десерта. Вы просто влюбитесь! (видео)

Новина українською →
Украина, Четверг 08 июня 2023 08:05
Клопотенко поделился рецептом простого летнего десерта. Вы просто влюбитесь! (видео) Заварной крем - это очень нежный и изысканный десерт (коллаж: Styler)
Автор: Юлия Гаюк
Эксперт: Евгений Клопотенко

Когда на улице безумная жара, есть что-то тяжелое не очень хочется. Но если вы любитель простых сладостей, тогда этот рецепт заварного крема с сезонным дополнением точно для вас.

Как его приготовить, рассказал шеф-повар Евгений Клопотенко на своем YouTube канале.

Ингредиенты

Для приготовления вкусности возьмите:

  • 350 мл молока
  • 270 граммов сахара
  • 3 яйца
  • 50 граммов муки
  • 50 граммов сливочного масла

Простой пошаговый рецепт

Соедините в кастрюле молоко со 150 граммами сахара до появления пара. В отдельной емкости соедините два желтка и одно целое яйцо, остальной сахар и муку. Перемешайте ингредиенты до однородности.

В миску к яйцам влейте половину теплого молока и хорошо перемешайте. Оставшееся молоко немного подогрейте на плите и добавьте туда яичную смесь. При этом постоянно помешивайте, чтобы масса начала густеть. Убавьте огонь до минимального.

Снимайте с огня, добавьте сливочное масло и дайте крему полностью остыть. Можно также накрыть сверху пищевой пленкой "в контакт", то есть, чтобы она касалась поверхности крема.

Главное преимущество такого крема в том, что вы можете использовать его для любых тортов или есть как полноценный десерт. Разложите крем в тарталетки, добавьте любимые ягоды или фрукты, и можно подавать на стол.

Раньше мы рассказывали рецепт печенья детства из самых простых ингредиентов.

Читайте также, как приготовить домашнее полезное мороженое.

Читайте РБК-Украина в Google News
приготування страв солодощі Евгений Клопотенко