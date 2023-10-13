Как правильно заморозить яблоки, чтобы потом не пришлось их выбрасывать

Яблоки - полезный фрукт, который мы используем круглый год. Их можно хранить в свежем виде, консервировать в виде компота или варенья, а еще - заморозить, чтобы зимой добавлять летние сорта в напитки или выпечку.

Как правильно заморозить яблоки, чтобы не утратили свою ценность и первоначальный вид, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Lifehacker.

Не все яблоки подходят

По словам экспертов, не все сорта яблок подходят для заморозки. Есть нежные сорта, которые даже при правильном подходе, могут потерять свои свойства и вкус после замораживания. После размораживания такие яблоки будут иметь неприятную кашеобразную консистенцию.

Лучше всего для заморозки брать сорта с твердой мякотью и хрустящей структурой. Однако стоит учитывать, что любой сорт изменит свою структуру и вкус после замораживания. Вода в яблоках будет расширяться при замерзании, превращаясь в лед, который будет разрывать клеточные стенки и размягчать их.

Такие яблоки не годятся для перекуса, но отлично подойдут для выпечки, приготовления джемов и соусов или напитков.

Как подготовить яблоки

Яблоки можно заморозить целиком, но они будут занимать много места и после размораживания их будет сложнее нарезать на ломтики. Поэтому лучший вариант - заморозить ломтиками.

Вам нужно хороши их помыть, вырезать сердцевину, нарезать ломтиками. Будьте осторожны и не делайте дольки очень тонкими, иначе при размораживании они будут очень мягкими. Старайтесь, чтобы из среднего яблока у вас вышло 12 ломтиков, а из большого - 16.

Далее смешайте столовую ложку лимонного сока со стаканом воды и окуните каждый ломтик в эту воду на минуту. Это нужно, чтобы ваши дольки яблок не потемнели и сохранили свой вкус.

Можно бланшировать яблоки, чтобы остановить активность ферментов - окуните каждый ломтик на минуту в кипящую воду, а потом окуните в холодную. После любого метода подготовки обязательно просушите каждый ломтик.

Замораживание яблок

Подготовленные яблоки разложите на доску так, чтобы они не соприкасались друг с другом и не слипались. Доску отправьте в морозильную камеру на несколько часов. Затем сложите замороженные дольки в специальные пакеты для заморозки и напишите на каждом дату.

Замороженные яблоки ломтиками можно хранить в морозильной камере в среднем до 9-12 месяцев.