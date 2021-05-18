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Клопотенко поділився секретом приготування соковитих чебуреків без фритюру

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Вівторок 18 травня 2021 11:45
Клопотенко поділився секретом приготування соковитих чебуреків без фритюру Колаж РБК-Україна: Євген Клопотенко дав рецепт смачних чебуреків
Автор: Світлана Мащенко

Український ресторатор Євген Клопотенко розповів як приготувати смачнющі і соковиті чебуреки без використання фритюру. Така страва називається янтик і вважається традиційною в кримськотатарській кухні.

Своїм рецептом переможець МастерШеф поділився на особистому сайті.

Особливістю янтика, за словами кулінара, є те, що він смажиться на сковорідці без жиру. Це відрізняє його від чебурека, приготованого на фритюрі. А після того, як янтик знімають зі сковорідки, його змащують шматочком вершкового масла.

Інгредієнти для янтика з яловичиною

Для фаршу:

  • Яловичина - 400 г
  • Вершкове масло - 40 г
  • Дрібка зіра
  • Дрібка кмину
  • Сіль за смаком

Для тіста:

  • Борошно - 250 г
  • Вода - 80 мл
  • Соняшникова олія - 1 ч. л.
  • Сіль - 1/2 ч. л.

Покрокове приготування янтика

У мисці треба змішати до однорідного стану всі необхідні інгредієнти для тіста, викласти на робочу поверхню і вимісити, доки маса не стане достатньо пружною. Тісто загорніть в харчову плівку і відправте до холодильника на 30 хвилин.

Змішайте у мисці яловичий фарш, зіру, кмин і сіль. Краще візьміть шматок не надто жирного м'яса і зробіть фарш самостійно.

Клопотенко поділився секретом приготування соковитих чебуреків без фритюруКлопотенко поділився секретом приготування соковитих чебуреків без фритюру

Розділіть тісто на 4 частини і розкачайте у формі круглого коржа. Викладіть на половину коржу фарш. Накрийте фарш другою половиною коржа і защипніть краю за допомогою вилки.

Клопотенко поділився секретом приготування соковитих чебуреків без фритюруКлопотенко поділився секретом приготування соковитих чебуреків без фритюру

Розігрійте пательню без жиру і обсмажуйте янтик до готовності, періодично його перевертаючи (5-7 хвилин з кожного боку). Коли тісто почне набувати коричневого відтінку, янтик - готовий.

Викладіть гарячий янтик на тарілку і змастіть його вершковим маслом з двох сторін.

Клопотенко поділився секретом приготування соковитих чебуреків без фритюруКлопотенко поділився секретом приготування соковитих чебуреків без фритюру

Раніше Євген Клопотенко поділився рецептом смачнющого зеленого борщу без щавлю.

Також ми писали, що український кулінар розкрив секрет ідеальної цвітної капусти, обсмаженої в клярі.

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