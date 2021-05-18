Клопотенко поділився секретом приготування соковитих чебуреків без фритюру

Український ресторатор Євген Клопотенко розповів як приготувати смачнющі і соковиті чебуреки без використання фритюру. Така страва називається янтик і вважається традиційною в кримськотатарській кухні.

Особливістю янтика, за словами кулінара, є те, що він смажиться на сковорідці без жиру. Це відрізняє його від чебурека, приготованого на фритюрі. А після того, як янтик знімають зі сковорідки, його змащують шматочком вершкового масла.

Інгредієнти для янтика з яловичиною

Для фаршу:

Яловичина - 400 г

Вершкове масло - 40 г

Дрібка зіра

Дрібка кмину

Сіль за смаком

Для тіста:

Борошно - 250 г

Вода - 80 мл

Соняшникова олія - 1 ч. л.

Сіль - 1/2 ч. л.

Покрокове приготування янтика

У мисці треба змішати до однорідного стану всі необхідні інгредієнти для тіста, викласти на робочу поверхню і вимісити, доки маса не стане достатньо пружною. Тісто загорніть в харчову плівку і відправте до холодильника на 30 хвилин.

Змішайте у мисці яловичий фарш, зіру, кмин і сіль. Краще візьміть шматок не надто жирного м'яса і зробіть фарш самостійно.

Розділіть тісто на 4 частини і розкачайте у формі круглого коржа. Викладіть на половину коржу фарш. Накрийте фарш другою половиною коржа і защипніть краю за допомогою вилки.

Розігрійте пательню без жиру і обсмажуйте янтик до готовності, періодично його перевертаючи (5-7 хвилин з кожного боку). Коли тісто почне набувати коричневого відтінку, янтик - готовий.

Викладіть гарячий янтик на тарілку і змастіть його вершковим маслом з двох сторін.