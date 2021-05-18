Клопотенко поділився секретом приготування соковитих чебуреків без фритюру
Український ресторатор Євген Клопотенко розповів як приготувати смачнющі і соковиті чебуреки без використання фритюру. Така страва називається янтик і вважається традиційною в кримськотатарській кухні.
Своїм рецептом переможець МастерШеф поділився на особистому сайті.
Особливістю янтика, за словами кулінара, є те, що він смажиться на сковорідці без жиру. Це відрізняє його від чебурека, приготованого на фритюрі. А після того, як янтик знімають зі сковорідки, його змащують шматочком вершкового масла.
Інгредієнти для янтика з яловичиною
Для фаршу:
- Яловичина - 400 г
- Вершкове масло - 40 г
- Дрібка зіра
- Дрібка кмину
- Сіль за смаком
Для тіста:
- Борошно - 250 г
- Вода - 80 мл
- Соняшникова олія - 1 ч. л.
- Сіль - 1/2 ч. л.
Покрокове приготування янтика
У мисці треба змішати до однорідного стану всі необхідні інгредієнти для тіста, викласти на робочу поверхню і вимісити, доки маса не стане достатньо пружною. Тісто загорніть в харчову плівку і відправте до холодильника на 30 хвилин.
Змішайте у мисці яловичий фарш, зіру, кмин і сіль. Краще візьміть шматок не надто жирного м'яса і зробіть фарш самостійно.
Розділіть тісто на 4 частини і розкачайте у формі круглого коржа. Викладіть на половину коржу фарш. Накрийте фарш другою половиною коржа і защипніть краю за допомогою вилки.
Розігрійте пательню без жиру і обсмажуйте янтик до готовності, періодично його перевертаючи (5-7 хвилин з кожного боку). Коли тісто почне набувати коричневого відтінку, янтик - готовий.
Викладіть гарячий янтик на тарілку і змастіть його вершковим маслом з двох сторін.
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