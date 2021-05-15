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Клопотенко поділився рецептом смачнющого зеленого борщу без щавлю

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Субота 15 травня 2021 21:05
Клопотенко поділився рецептом смачнющого зеленого борщу без щавлю Фото: Євген Клопотенко (instagram.com/klopotenko)
Автор: Світлана Мащенко

Ресторатор Євген Клопотенко поділився рецептом смачного і легкого зеленого борщу, який він вирішив приготувати без основного інгредієнта цієї страви - щавлю. Інгредієнти для першої страви і покрокове приготування - читайте нижче в нашому матеріалі.

Про це переможець МастерШеф розповів на своєму особистому сайті.

"Зелений борщ - найкращий суп із зелені, який можна собі уявити. Дуже легкий і, в той же час, насичений за смаком", - написав кулінар і додав, що готувати його краще на овочевому бульйоні.

Інгредієнти для зеленого борщу

  • Морква (одна велика або кілька маленьких)
  • Цибуля ріпчаста невеликого розміру - 2 шт.
  • Картопля - 2 шт.
  • Лавровий лист - 1 шт.
  • Шпинат - 1 пучок
  • Петрушка - 1 пучок
  • Зелена цибуля - 1 пучок
  • Соняшникова олія - 2 ст. л.
  • Перепелине яйце - 4 шт.
  • Сіль і перець за смаком.

Покрокове приготування страви

Очистіть одну цибулину і моркву. Поріжте половину моркви товстими кружками, а цибулину залиште цілою. Перекладіть овочі в каструлю ємністю 1,5-2 літри, залийте літром води, додайте лавровий лист і кілька щіпок солі.

Після того, як вода закипить, бульйон потрібно варити протягом 20 хвилин. Якщо хочете посилити аромат, можете додати туди корінь селери або петрушки.

Одночасно з цим відваріть 4 перепелиних яйця протягом 4-5 хвилин кипіння. Коли бульйон буде готовий, видаліть звідти овочі і лавровий лист і залиште на маленькому вогні.

Клопотенко поділився рецептом смачнющого зеленого борщу без щавлю

Другу половину моркви поріжте дрібним кубиком. Одну невелику цибулину дрібно поріжте. Дві невеликих картоплини почистіть і поріжте також дрібним кубиком (як морква).

Клопотенко поділився рецептом смачнющого зеленого борщу без щавлюКлопотенко поділився рецептом смачнющого зеленого борщу без щавлюКлопотенко поділився рецептом смачнющого зеленого борщу без щавлю

Пучок шпинату добре промийте, зріжте нижню частину з корінням і поріжте досить крупно. Пучок петрушки і невеликий пучок зеленої цибулі помийте і крупно поріжте. У петрушці беріть тільки верхню частину, де листочки.

Клопотенко поділився рецептом смачнющого зеленого борщу без щавлюКлопотенко поділився рецептом смачнющого зеленого борщу без щавлю

Всі овочі та зелень покладіть в каструлю з бульйоном і доведіть до кипіння. Потім додайте 2 ст. л. соняшникової олії і варіть протягом 10-15 хвилин, поки картопля не буде готова.

Розлийте зелений борщ по тарілках і додайте в кожну по одному відвареному, почищеному і розрізаному на дві частини перепелиному яйцю.

Клопотенко поділився рецептом смачнющого зеленого борщу без щавлюКлопотенко поділився рецептом смачнющого зеленого борщу без щавлю

Раніше Євген Клопотенко поділився рецептом справжнього українського борщу.

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