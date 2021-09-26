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Клопотенко поділився рецептом найсмачніших котлет, додавши особливий інгредієнт

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Неділя 26 вересня 2021 11:55
Клопотенко поділився рецептом найсмачніших котлет, додавши особливий інгредієнт Фото: Євген Клопотенко (instagram.com/klopotenko)
Автор: Світлана Мащенко

Ресторатор Євген Клопотенко поділився нескладним рецептом курячих котлет, назвавши їх "найсмачнішими". Спеціальний компонент страви - особливий соус, а самі котлети переможець МастерШеф радить запекти в духовці.

Рецепт м'ясної страви і його покрокове приготування кулінар розмістив на своєму особистому сайті.

Інгредієнти для котлет:

  • Куряче філе - 100 г
  • Яйце - 1 шт.
  • Цедра лимона - 1/2 ч. л.
  • Ріпчаста цибуля - 1 шт.
  • Мелений коріандр - 1 ч. л.
  • Панірувальні сухарі - 5 ст. л.
  • Сіль і перець за смаком

Для соусу:

  • Томат - 1 шт. 
  • Яблуко - 1 шт.
  • Часник - 1 зуб.
  • Томатна паста - 1-2 ст. л.
  • Вода - 50-70 мл  
  • Петрушка - 2-3 гілочки
  • Сіль і перець за смаком

Ось як будуть виглядати ваші ідеальні котлети:

Клопотенко поділився рецептом найсмачніших котлет, додавши особливий інгредієнт

Покрокове приготування страви

Візьміть 500 г курячого філе, дрібно порубайте гострим ножем, перетворюючи його в рубаний фарш. Додайте за смаком сіль і перець, а також 1 ч. л. коріандру і 1/2 ч. л. цедри лимона.

Візьміть одну цибулину і натріть на крупній тертці. Так котлети стануть ще соковитіше і більш насиченим за смаком. Тепер вбийте в фарш яйце і дуже добре його вимісіть. 

Сформуйте невеликі котлетки і запаніруйте в 5 ст. л. сухарів. Викладіть котлетки на деко, застелене пергаментом.  Випікайте в духовці з температурою 180 градусів протягом 15-20 хвилин. Тут важливо не пересушити котлети, але і повністю їх пропекти, щоб в середині не було сирого рубаного фаршу. 

Клопотенко поділився рецептом найсмачніших котлет, додавши особливий інгредієнтКлопотенко поділився рецептом найсмачніших котлет, додавши особливий інгредієнтКлопотенко поділився рецептом найсмачніших котлет, додавши особливий інгредієнтКлопотенко поділився рецептом найсмачніших котлет, додавши особливий інгредієнт

Поки печуться котлети, приготуйте томатно-яблучний соус. У сотейнику з'єднайте томат, нарізаний дрібним кубиком, з яблуком, попередньо натерши його прямо з шкіркою на крупній тертці.  Додайте подрібнений зубчик часнику, 1-2 ст. л. томатної пасти, 50-70 мл води і дрібно порізані 2-3 гілочки петрушки. Додайте за смаком сіль і перець, тушкуйте 3 хвилини. 

Готовий соус перебийте блендером до стану пюре. Подавайте рубані котлети з томатно-яблучним соусом. 

Клопотенко поділився рецептом найсмачніших котлет, додавши особливий інгредієнтКлопотенко поділився рецептом найсмачніших котлет, додавши особливий інгредієнт

Ось кілька соусів і спецій, які при бажанні можна додати в котлети

Додайте в фарш трохи соєвого соусу або теріякі - все залежить від того, який результат ви очікуєте. Можна і зробити мікс з цих соусів, а довести смак сіллю, якщо потрібно.

Копчена паприка і сушені томати додадуть котлетам "димку". Можна поекспериментувати зі смаком томатів і солодкого перцю.

У котлети можна крім цибулі додати кілька зубчиків часнику. А щоб смак був не дуже часниковим, Клопотенко радить розібрати головку на зубчики, але не очищати, скласти в деко, скропити оливковою олією і запекти до готовності. Потім видавити, розім'яти виделкою і додати в фарш.

Раніше ресторатор розповів, як приготувати найпростіший яблучний пиріг на кефірі.

Також Євген Клопотенко дав рецепт дуже смачної аджики на зиму.

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Евгений Клопотенко
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