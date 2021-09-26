Клопотенко поділився рецептом найсмачніших котлет, додавши особливий інгредієнт
Ресторатор Євген Клопотенко поділився нескладним рецептом курячих котлет, назвавши їх "найсмачнішими". Спеціальний компонент страви - особливий соус, а самі котлети переможець МастерШеф радить запекти в духовці.
Рецепт м'ясної страви і його покрокове приготування кулінар розмістив на своєму особистому сайті.
Інгредієнти для котлет:
- Куряче філе - 100 г
- Яйце - 1 шт.
- Цедра лимона - 1/2 ч. л.
- Ріпчаста цибуля - 1 шт.
- Мелений коріандр - 1 ч. л.
- Панірувальні сухарі - 5 ст. л.
- Сіль і перець за смаком
Для соусу:
- Томат - 1 шт.
- Яблуко - 1 шт.
- Часник - 1 зуб.
- Томатна паста - 1-2 ст. л.
- Вода - 50-70 мл
- Петрушка - 2-3 гілочки
- Сіль і перець за смаком
Ось як будуть виглядати ваші ідеальні котлети:
Покрокове приготування страви
Візьміть 500 г курячого філе, дрібно порубайте гострим ножем, перетворюючи його в рубаний фарш. Додайте за смаком сіль і перець, а також 1 ч. л. коріандру і 1/2 ч. л. цедри лимона.
Візьміть одну цибулину і натріть на крупній тертці. Так котлети стануть ще соковитіше і більш насиченим за смаком. Тепер вбийте в фарш яйце і дуже добре його вимісіть.
Сформуйте невеликі котлетки і запаніруйте в 5 ст. л. сухарів. Викладіть котлетки на деко, застелене пергаментом. Випікайте в духовці з температурою 180 градусів протягом 15-20 хвилин. Тут важливо не пересушити котлети, але і повністю їх пропекти, щоб в середині не було сирого рубаного фаршу.
Поки печуться котлети, приготуйте томатно-яблучний соус. У сотейнику з'єднайте томат, нарізаний дрібним кубиком, з яблуком, попередньо натерши його прямо з шкіркою на крупній тертці. Додайте подрібнений зубчик часнику, 1-2 ст. л. томатної пасти, 50-70 мл води і дрібно порізані 2-3 гілочки петрушки. Додайте за смаком сіль і перець, тушкуйте 3 хвилини.
Готовий соус перебийте блендером до стану пюре. Подавайте рубані котлети з томатно-яблучним соусом.
Ось кілька соусів і спецій, які при бажанні можна додати в котлети
Додайте в фарш трохи соєвого соусу або теріякі - все залежить від того, який результат ви очікуєте. Можна і зробити мікс з цих соусів, а довести смак сіллю, якщо потрібно.
Копчена паприка і сушені томати додадуть котлетам "димку". Можна поекспериментувати зі смаком томатів і солодкого перцю.
У котлети можна крім цибулі додати кілька зубчиків часнику. А щоб смак був не дуже часниковим, Клопотенко радить розібрати головку на зубчики, але не очищати, скласти в деко, скропити оливковою олією і запекти до готовності. Потім видавити, розім'яти виделкою і додати в фарш.
Раніше ресторатор розповів, як приготувати найпростіший яблучний пиріг на кефірі.
Також Євген Клопотенко дав рецепт дуже смачної аджики на зиму.