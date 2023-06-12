Клопотенко раскрыл "секреты" самого вкусного варенья из любых фруктов или ягод
Сезон варенья традиционно открывается, когда на рынках дешевеет клубника. Поэтому пора готовить банки и запасаться рецептами и советами для самых вкусных зимних запасов.
Своими правилами поделился гуру кулинарии Евгений Клопотенко, выложив видео о базовых правилах варенья на YouTube.
Пропорция сахара и фруктов (ягод)
Если варите варенье из не очень кислых фруктов или ягод, нужно добавлять 50% сахара. То есть на 1 кг клубники или абрикосов идет 500 г сахара.
Как сохранить форму ягод или кусочки фруктов
В некоторых рецептах есть совет варить варенье чуть ли не три дня. То есть доводить до кипения и отставлять, и так несколько раз. Это нужно, чтобы сахар постепенно проникал в ягоды или кусочки фруктов.
Добавляйте специи
Не бойтесь экспериментировать и пробовать новые сочетания вкусов. Например, к малине добавлять корицу, а к смородине - гвоздику. Тогда варенье будет сполна "раскрываться" и дарить вашим рецепторам новые впечатления.
Что делать с пенкой
Клопотенко советует не убирать пенку, ведь там пектин, который поможет загустить варенье, а также много питательных веществ.
Как понять, что варенье готово
Поставьте любую емкость в морозильную камеру. Крапните немного горячего варенья в нее и посмотрите, как оно растекается. Именно такой консистенции будет готовое варенье. Если очень редкое - доварите, если вообще не растекается - уже переварили.
Необычное варенье
Чтобы сварить варенье, например, из мяты, следует на 150 г мяты добавить 500 г сахара. Перемешать и оставить на 3 часа. Далее переложите в емкость, добавьте 500 мл воды, проварите. Добавьте мякоть одного лимона и еще проварите полчаса.
Отцедите жидкость и добавьте в нее пектин или специальную смесь для варенья. Добавьте, перемешайте, вскипятите и перелейте в банку.
Раньше мы писали, как сварить клубничное варенье за пять минут.
Также узнайте, чем можно заменить сахар в варенье.