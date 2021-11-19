Готуємо суші "Філадельфія" вдома, як у ресторані: шеф-кухар поділився важливим секретом

Суші - одна з найпопулярніших ресторанних страв, яка прийшла до нас з Японії, і вже стала звичною для наших смакових рецепторів. Багато хто хоче приготувати цю страву вдома, але не завжди вдається повторити шедевр професійного шеф-кухаря. Однак все простіше ніж здається.

Інгредієнти для нашої "Філадельфії":

Норі

Рис

Рисова заправка

Вершковий сир

Огірок

Авокадо

Макісу (цинковка, килимок для суші)

Покрокове приготування суші

Насамперед відварюємо рис до готовності і після того, як знімаємо з плити або мультиварки заправляємо його заправкою.

На 1 кг сирого рису ми беремо 250 мл заправки (вона продається майже у всіх супермаркетах).

Тут є один секрет: щоб суші вдома були дійсно смачні: в рисову заправку потрібно додати цукор в співвідношенні 1 до 2 і дати рису охолонути періодично перемішуючи.

Ламаємо великий лист норі навпіл і кладемо гладкою стороною вниз і розкладаємо рис по всій довжині і ширині листа.

Перевертаємо тепер рисом до дошки і посередині викладаємо наш вершковий сир і огірки (використовувати потрібно тільки шкірку, очистивши від середини, так як внутрішня частина огірка водяниста і може розмочити рол і він може розвалюватися).

Коли закручуєте рол, щоб руки не були в сирі, його потрібно викладати ближче до себе, а начинку далі, так ви будете при закручуванні притримувати начинку, а не сир.

Після того як закрутили рол, наверх викладаємо заздалегідь нарізаний лосось рівномірним шаром, щоб було красиво і шматочки були однаковими. Надаємо форму нашому ролу і починаємо нарізати.

Ще один маленький секрет: щоб було красиво і рівно - перед кожним разом, як різати, потрібно змочити лезо ножа, що сприяє тому, щоб рол саме різався, а не рвався.

Також після кожного разу потрібно протирати ніж, видаляючи можливі налиплі рисинки і сир з ножа, що дозволить при наступному розрізі не залишити їх зверху на рибі, не зіпсувавши зовнішній вигляд.

Смачного!