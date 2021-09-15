Клопотенко дав простий рецепт ідеальних сирників, нафарширувавши їх згущеним молоком

Євген Клопотенко розповів, як приготувати ідеально смачні сирники з вареним згущеним молоком всередині. Ресторатор каже, що страва готується за принципом звичайних сирників, а витікаюча з них варене згущене молоко є дуже приємним бонусом.

Інгредієнти (на 6 сирників):

Сир 9% - 330 г

Борошно - 90 г (+3 ст. л. для панірування)

Сіль - 1 щіпка

Цукор-1 ст. л.

Яйце - 1 шт.

Варене згущене молоко-6 ч. л.

Покрокове приготування страви

Підготуйте всі інгредієнти для приготування смачних сирників зі згущеним молоком.

Викладіть в миску сир, вбийте туди яйце і додайте цукор, додайте 90 г борошна і дрібку солі. Добре перемішайте тісто, щоб воно мало однорідну консистенцію.

Скачайте з тіста" ковбаску " і розділіть її ножем на 6 рівних частин. Скачайте з кожної частини кульку, приплюсніть і вкладіть в кожну по 1 ч.л. вареного згущеного молока. Заліпити краю, як у вареника, потім ще раз трохи приплюсніть, щоб надати вигляду сирника. Запаніруйте кожен сирник в борошні.

Смажте сирники на соняшниковій олії на розігрітій сковороді з обох сторін до золотистої скоринки.

Кілька порад, як зробити сирники ідеальними

Євген Клопотенко каже, що домогтися ідеальної консистенції можна перетерши сир на сито. Якщо для вас структура не дуже важлива, пам'ятайте сир товкучкою для картоплі. В крайньому випадку-використовуйте вилку.

СИРНИКИ ЗІ ЗГУЩЕНИМ МОЛОКОМ ВСЕРЕДИНІ СИРНИКИ зі ЗГУЩЕНИМ МОЛОКОМ ВСЕРЕДИНІ Сирники: [існують]. Люди: Омагад, це ж кулінарний шедевр! В минулому році, коли ми з командою підвели статистичні підсумки, сирники були перші. Можливо, в цьому році буде по-іншому, але це аж ніяк не вплине на любов до сирників. Віва ля сирники! Приготуйте сьогодні цю божественну страву і насолоджуйтеся життям: https://bit.ly/klopotenko_syrnyky_zi_zgushhennym-molokom_vseredyni_video Цьом. Posted by Рецепти Євгена Клопотенка on Tuesday, September 14, 2021

Відео: Євген Клопотенко розповів, як подрібнити сир (facebook.com/RecipesIevgenKlopotenko)