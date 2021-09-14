ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Кулінар поділився швидким рецептом маринованих грибів: відразу до столу!

Новость на русском →
Вівторок 14 вересня 2021 12:40
Кулінар поділився швидким рецептом маринованих грибів: відразу до столу! Фото: кулінар поділився швидким рецептом маринованих грибів (pixabay)
Автор: Світлана Мащенко

Кулінар Сергій Джуренко розповів, як швидко замаринувати білі гриби. Така закуска відразу ж подається до столу, а не закочується в банки на зиму.

Про це він розповів на особистому сайті.

За словами кулінара, готування "швидкої" закуски займе не більше години. При цьому використовувати можна, як свіжі, так і відварені заморожені гриби.

Інгредієнти для маринованих білих грибів:

  • Білі гриби - 5-6 шт.
  • Зелена цибуля - 2-3 шт.
  • Часник - 1-2 зубчики
  • Оцет харчовий - 0.5 ч. л.
  • Рослинна олія - 2 ст. л.
  • Сіль, чорний перець за смаком

Покрокове приготування закуски

Почистіть і помийте гриби. Великі можна порізати відразу, а можна - потім. Налийте в каструлю 2,5 літра води, закип'ятіть і покладіть гриби туди. Варити можна, як ви звикли, але кулінар вважає, що і 10 хвилин буде достатньо.

Перекладіть зварені гриби в миску, дайте охолонути і поріжте на великі шматки, якщо потрібно. Посоліть і поперчіть за смаком (перець можна подрібнити перед використанням). Дайте постояти хвилин десять, щоб сіль розчинилася.

Кулінар поділився швидким рецептом маринованих грибів: відразу до столу!Кулінар поділився швидким рецептом маринованих грибів: відразу до столу!Кулінар поділився швидким рецептом маринованих грибів: відразу до столу!

Очистіть часник, дрібно нарубати і додайте до грибів. Тонко наріжте зелену цибулю (без білої частини). Перемішайте і додайте 0.5 ч. л. звичайного харчового (столового) 6% оцту. Дайте постояти ще 10 хвилин і заправте рослинною олією.

Якщо закуску поставити в холодильник на деякий час, вона стане ще смачніше.

Кулінар поділився швидким рецептом маринованих грибів: відразу до столу!Кулінар поділився швидким рецептом маринованих грибів: відразу до столу!Кулінар поділився швидким рецептом маринованих грибів: відразу до столу!Кулінар поділився швидким рецептом маринованих грибів: відразу до столу!

Раніше кулінар поділився секретним рецептом справжніх дерунів. Страва виходить недорогою, готується швидко і неймовірно смачна.

Також ми писали, які гриби вважаються найкориснішими.

Читайте РБК-Україна в Google News
рецепт
LITE
Свято 14 вересня: що строго заборонено робити, важливі традиції і у кого іменини
Свято 14 вересня: що строго заборонено робити, важливі традиції і у кого іменини