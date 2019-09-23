Останні п'ять років стали найспекотнішими за всю історію, - ООН

Фото: кліматичні протести (twitter.com.franceinter)

Середня глобальна температура в поточній п'ятирічці - на 1,1 градуса Цельсія вища, ніж в доіндустріальний період

Останні п'ять років, з початку 2015 року до кінця 2019 року, стануть найгарячішим періодом за всю історію. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на доповідь Всесвітної метеорологічної організації ООН (WMO).

Як повідомляється, середня глобальна температура в поточній п'ятирічці - на 1,1 градуса Цельсія вища, ніж в доіндустріальний період (1850-1900 роки), та на 0,2 градуса Цельсія вища, ніж у 2011-2015 роках.

На думку експертів ООН, ці дані підтвердили тенденцію останніх чотирьох років, які вже вважаються найтеплішими з 1850 року. При цьому обсяги викидів в атмосферу також продовжують збільшуватися.

Крім того, дослідники звертають увагу на прискорення підвищення рівня моря. В останні десять років підвищення рівня води, яке раніше складало три міліметри на рік, зараз збільшилось до чотирьох міліметрів. Це пояснюється прискореним таненням льодовиків на Північному та Південному полюсах, що було підтверджено дослідженнями та спостереженнями з супутників.

Доповідь була опублікована напередодні саміту ООН з питань клімату, який розпочнеться сьогодні, 23 вересня, в Нью-Йорку. Метою заходу, організованого генеральним секретарем ООН Антоніо Гуттерішем, є заклик до глав держав та урядів до встановлення більш амбітних цілей задля обмеження глобального потепління.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Німеччина приєднається до альянсу Powering Past Coal Alliance, учасники якого зобов'язуються припинити використання енергії з вугілля. Відмова від використання вугілля є головним елементом для глобальної захисту клімату.

Крім того, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп не буде брати участь в саміті Генасамблеї ООН з питань зміни клімату. В цей час американський лідер буде приймати участь в сесія з питань релігійної свободи.