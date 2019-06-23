У Київській області оголошено штормове попередження

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На Київську область насувається гроза

Погода в Україні залишається сухою та спекотною, втім у Київській області у найближчу годину очікуться гроза. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Як повідомляється, гроза та пориви вітру до 20 м/с очікуються на території Київської області у найближчу годину і утримаються до кінця дня.

"У найближчу годину з утриманням до кінця доби 23 червня грози, подекуди шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться у повідомленні.

Крім того, у ДСНС повідомили, що сьогодні, 23 червня, по Києву та Київській області утримається найвищий рівень пожежної небезпеки (5 класу).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що спека у Києві почне спадати з 26 червня.

Як писало РБК-Україна, за даними синоптика Наталі Діденко, наступного тижня з України спека піде і перекочує на Західну Європу.

Зазначимо, за даними рятувальників, через високу спеку у Києві зростає рівень забруднення повітря. Зокрема, цього тижня він перевищив норму у шість разів. Як повідомили у ДСНС, пониження рівня забруднення повітря у Києві очікується в останні дні червня.