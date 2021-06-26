В роботі ПриватБанку збій: у деяких клієнтів були списані кошти
Фото: у роботі ПриватБанку стався збій (Віталій Носач, РБК-Україна)
У роботі ПриватБанку стався збій. Користувачі зіткнулися з повторним списанням коштів за деякими картками, некоректним відображенням і використанням доступного залишку на карті.
Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook прес-секретар ПриватБанку Олег Серга.
За його словами, банк просить вибачення у клієнтів за незручності.
"Наші фахівці працюють над вирішенням проблеми. Некоректно списані суми будуть повернені протягом доби", - повідомив він.
ПриватБанк - один з найбільших банків України. Займає лідируючі позиції за всіма фінансовими показниками в галузі.