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ПриватБанк відновив роботу після збою і повернув списані гроші

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Києва, Неділя 27 червня 2021 15:33
ПриватБанк відновив роботу після збою і повернув списані гроші Фото: "ПриватБанк" стабільно працює після збою (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

"ПриватБанк" після збою в роботі в своїй системі повністю відновив її стабільну роботу. А списані помилково гроші повернули клієнтам.

Про це йдеться в повідомленні банку в Facebook.

"Повністю відновили стабільну роботу системи і повернули кошти кожному клієнту. Наші колеги працювали не покладаючи рук, щоб виправити технічний збій", - йдеться в повідомленні.

Також у фінансовій установі вибачилися за інцидент.

Відзначимо, раніше повідомлялося, що через збій в роботі "ПриватБанку" деякі клієнти зіткнулися з повторним списанням коштів за деякими картками.

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