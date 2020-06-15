Кличка помітили в ресторані, де він порушував карантинний режим

Віталій Кличко (фото: РБК-Україна)

Віталія Кличка "застукали" за порушенням карантину

Віталія Кличка помітили в ресторані Києва, де він пізно ввечері порушував карантинний режим. Мера столиці помітили в одному із закладів на Воздвиженці, де він вечеряв в компанії чоловіка і двох дівчат після 22:00.

Знімки з'явилися в Facebook Post Ukraine.

Відзначимо, що в багатьох областях України, які відповідали критеріям, ресторани відкрилися для обслуговування всередині приміщень з 5 червня, в Києві на таке пом'якшення влада не пішла.

Поки ж у столиці діють суворі правила роботи закладів громадського харчування. Кафе і ресторани можуть обслуговувати відвідувачів тільки "на винос" і на літніх майданчиках. Між столиками має бути відстань не менше 1,5 метри, а за одним столом не більше чотирьох клієнтів (без урахування дітей до 14 років).

Крім того, заклади повинні закриватися після 22:00.

Віталій Кличко порушив карантин (фото: facebook.com/Post Ukraine)

Крім того, після спалаху коронавіруса з 11 червня в Україні в цілому і у Києві зокрема, Віталій Кличко заявив, що столиця не тільки не готова до ослаблення обмежень, але карантин можуть ще й посилити. Це може торкнутися великих магазинів, торгових центрів, ринків і дитячих садів.

Відзначимо, що мер відреагував на свою появу в ресторані Києва у Telegram.

"Я іноді буваю - проводжу зустрічі або вечеряю - на літніх терасах ресторанів і кафе. Це так. І кияни мене можуть там побачити, підійти поспілкуватися", - написав градоначальник.

Раніше ми писали, коли буде вакцина від коронавіруса, і пандемії COVID-19 прийде кінець.

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Автор: Светлана Мащенко